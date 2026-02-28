Deportes incendio

Incendio destruye instalaciones del Team Chile en Curauma: Pérdidas se estiman en 2 mil millones

28.02.2026 / 13:38

El siniestro arrosó con los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico en Caurama, consumiendo equipamiento utilizado en las disciplinas de remo y canotaje.

Un incendio destruyó los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, en la Región de Valparaíso, consumiendo la totalidad de los botes y palas utilizados por los seleccionados chilenos de remo y canotaje.

La futura ministra del Deporte,  Natalia Ducó, señaló a través de su cuenta de  X que las pérdidas se estiman en cerca de 2 mil millones de pesos.

Golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación“, agregó.

En tanto, el Comité Olímpico de Chile manifestó que “afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos”.

Además,  indicaron que tomaron contacto con las autoridades de gobierno para “solicitar colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de los atletas“.

