Ignacio “Jaula” Bahamondes deslumbra en Las Vegas: somete a Turner y entra al Top 15 de la UFC

El chileno Ignacio “Jaula” Bahamondes regresó a lo grande al octágono de la UFC tras seis meses de ausencia, logrando una contundente victoria sobre el estadounidense Jalin Turner en el evento UFC 313, celebrado este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El combate no era menor para el representante nacional. Turner, clasificado 13 en el ranking del peso ligero, representaba el mayor desafío en la carrera de Bahamondes, quien además hacía su debut en una cartelera estelar de la organización más importante de las artes marciales mixtas.

Pero el chileno no dejó dudas.

Apenas transcurridos 2 minutos y 31 segundos del primer asalto, “Jaula” anuló por completo a su rival con una impecable sumisión triangle choke, obligándolo a rendirse y desatando la euforia del público presente en el T-Mobile Arena.

Con esta victoria, Bahamondes mejora su registro en la UFC a 17-5, consolidándose como una amenaza en la competitiva división de peso ligero y acercándose a los puestos de elite del ranking.

WELCOME TO THE TOP 15 🤩@JaulaBahamondes earned a slick submission in the first round! 😮‍💨

[ #UFC313 LIVE NOW on @ESPNPlus PPV ] pic.twitter.com/KYgpOVzIfX

— UFC (@ufc) March 9, 2025