Ídolo de Colo Colo expresa apoyo a la U antes del duelo con Alianza Lima

Por CNN Chile

18.09.2025 / 10:38

Carlos Caszely publicó un mensaje en redes sociales y llamó a respaldar a los equipos chilenos en torneos internacionales. La U visita hoy a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El histórico delantero de Colo Colo, Carlos Caszely, manifestó apoyo a Universidad de Chile en la antesala del choque ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En su cuenta de Instagram, el exgoleador compartió un registro en el que aparece con Mary Valencia, atacante del plantel femenino albo, y acompañó el video con un mensaje: “Soy chileno, soy colocolino y soy de todos los equipos chilenos que nos representan en torneos internacionales”.

El partido de ida se disputa este jueves 18 de septiembre, a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

La revancha quedó fijada para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

