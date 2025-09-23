Ian Garguez confiesa cuánto pesa la ausencia de Iván Román en la Roja Sub 20

El lateral de Palestino y amigo cercano del defensor formado en la Roja juvenil confesó que el grupo sigue en contacto con Román y lo considera una ausencia importante en el plantel que dirige Nicolás Córdova.

En la antesala del Mundial Sub 20 que comenzará este sábado en Santiago, Ian Garguez, lateral de Palestino, confesó la importancia que Iván Román sigue teniendo para el plantel de la Roja pese a su ausencia en la nómina final.

“Iván es como un hermano, nosotros nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero eso ya no dependía de él, obviamente él quería estar siempre, pero así lo quiso su club y tenemos compañeros que van a suplir su ausencia”, declaró Garguez en entrevista con Las Últimas Noticias.

El defensor reveló que sigue hablando con Román todos los días.

El equipo que dirige Nicolás Córdova se encuentra concentrado en el complejo Pinto Durán, donde afinan detalles para el debut frente a Nueva Zelanda. “Queremos salir campeones, todos soñamos con eso”, enfatizó el seleccionador.

En paralelo, Garguez valoró que la relación con Román es más que deportiva: “Iván es un gran compañero y amigo, nos duele que no esté en este proceso, pero seguimos en contacto y le deseamos lo mejor en Brasil”. El defensa de 20 años dejó Chile para fichar en Atlético Mineiro, donde continuará su carrera.

La Roja Sub 20 debutará el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, partido que marcará el inicio de la fase de grupos en el certamen mundialista.