Huachipato y Universidad Católica se enfrentarán en la renovada Supercopa: ¿A qué hora y dónde ver?

La primera semifinal de la nueva Supercopa se jugará este martes en el Estadio Sausalito.

Este martes regresa el fútbol chileno con la renovada Supercopa. Esto, porque en años anteriores el formato enfrentaba al campeón del Campeonato Nacional con el campeón de la Copa Chile.

Sin embargo, a partir de este 2026 habrá un cuadrangular con cuatro equipos: ganadores del Campeonato Nacional y Copa Chile 2025 (Coquimbo y Huachipato, respectivamente), y los equipos que obtuvieron los segundos lugares de dichos torneos, es decir, Universidad Católica y Huachipato.

Renovada Supercopa: Huachipato vs Universidad Católica

Así, la primera semifinal será este martes 20 de enero entre el conjunto acerero y la UC.

El encuentro se jugará a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Será transmitido por TNT Sports Premium y por la plataforma HBO MAX.

La otra semifinal, entre Coquimbo y Limache, será este miércoles 21 de enero a las 19:00 horas en el mismo estadio.

Cabe recalcar que la Supercopa comienza en medio de la emergencia en el Biobío por los incendios forestales. En el Estadio Sausalito habrá un punto de acopio para recibir donaciones para los damnificados.