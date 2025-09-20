¡Histórico y en Fiestas Patrias! Stephanie Vaquer hace historia y se convierte en campeona mundial de la WWE

¡Histórico! La luchadora chilena, Sthepanie Vaquer, logró un histórico triunfo en la máxima empresa de lucha libre del mundo.

La oriunda de San Fernando se alzó como campeona mundial femenina de la WWE en una pelea sensacional en el evento Wrestlepalooza.

La chilena logró convertirse en el primer luchador de nuestro país en llegar a lo más alto de la lucha libre internacional.

Revisa el momento en que Vaquer se convierte campeona