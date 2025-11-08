Histórico castigo: ANFP resta 52 puntos a club profesional y lo condena al descenso

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP restó 52 puntos a club profesional por incumplimientos financieros.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó un histórico castigo en el fútbol profesional chileno, luego de restarle un total de 52 puntos a San Antonio Unido, club que milita en La Liga Segunda División, tercera categoría del balompié nacional.

Al club lila ya se la habían restado 10 puntos por atrasos de remuneraciones correspondientes a los meses de abril y junio, castigo que todavía no ponía en juego su permanencia en el profesionalismo, debido a la buena campaña que lo mantenía en la medianía de la tabla con 31 unidades.

Sin embargo, este viernes se le sumaron 42 puntos al castigo, condenando al equipo de la región de Valparaíso al descenso al fútbol amateur.

Lo problemas económicos del SAU ya se conocían, luego de que el presidente del club, Guillermo Lee, anunciara en julio la quiebra del club

“Hoy la situación es crítica y no tenemos por donde… hemos realizado todo para salvar el club, tratar de venderlo a costo 0, pero nadie se interesó… la situación del club es crítica, perdón de corazón a todos los hinchas“, declaró en esa ocasión.

Con este castigo, San Antonio Unido quedó posicionado en el último lugar de la tabla de la Liga de Segunda División, con -21 puntos.