“Que se dedique a otra cosa”: Histórico de Boca Juniors arremete contra Carlos Palacios por supuesta indisciplina

El histórico 10 de Boca Juniors cuestionó duramente al delantero chileno Carlos Palacios, a quien se acusa en Argentina de indisciplina y bajo rendimiento. “Si el problema son las salidas nocturnas, que se dedique a otra cosa”, sentenció.

Carlos Palacios volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, por la dura crítica que lanzó el exvolante e ídolo de Boca Juniors, Alberto “Beto” Márcico, quien cuestionó abiertamente el profesionalismo del delantero chileno en conversación con El Deportivo.

“Si el problema son las salidas nocturnas, que se dedique a otra cosa”, disparó Márcico, en medio de los rumores que vinculan al exjugador de Colo Colo con actos de indisciplina que lo habrían dejado fuera del duelo ante Atlético Tucumán por Copa Argentina. Aunque la versión oficial apunta a una lesión, desde los medios trasandinos insisten en que habría un trasfondo extradeportivo.

“Es un excelente jugador, pero algo le debe estar pasando (…) Jugó un buen partido contra Huracán, hizo un gol y después no jugó nunca más”, analizó el exmediocampista, quien fue multicampeón con el conjunto xeneize en los años 90.

Márcico también apuntó al compromiso físico del chileno: “Ya se tendría que haber puesto bien. Tuvo suficiente tiempo para hacer ese trabajo y no lo ha logrado”, dijo, asegurando que hoy en día no hay excusas. “El club te puede poner un PF personal. Si no lo haces, es porque no quieres”.

Además, alertó que la paciencia del hincha boquense tiene un límite: “Si no cambia sus maneras, será muy resistido. El público es de pueblo, exigente, no te perdona si no das todo en la cancha”.

Sobre los rumores de actos de indisciplina, Márcico fue tajante: “Espero que solo sean salidas nocturnas (…) Si llega mal a entrenar, eso no se hace”, insistió. Y aunque desestimó los dichos sobre que el técnico Miguel Ángel Russo no lo volvería a considerar, cree que el jugador debe actuar rápido si quiere revertir su situación: “Si tiene un problema, que lo hable con Russo, con Riquelme, con los dirigentes. Pero tiene que cambiar ya”.