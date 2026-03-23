Histórica alianza entre Los Cóndores y Cencosud apunta al alto rendimiento y al sueño mundialista de 2035

El acuerdo de largo plazo fortalecerá las categorías formativas y profesionales de la selección de rugby, en medio de la preparación para el Mundial de Australia y la ambición de traer la cita planetaria a Sudamérica.

El nuevo refuerzo para la selección chilena de rugby ya es una realidad. Los Cóndores tienen un nuevo nido para soñar: una alianza histórica junto a Cencosud, que busca llevar el rugby chileno al siguiente nivel, apoyando desde la categoría formativa hasta el alto rendimiento.

“Con una responsabilidad tremenda, porque es una alianza de largo plazo hasta el 2029, que nos permite trabajar de forma más planificada, de forma más integral, con una proyección de largo plazo no solo en el desarrollo de Los Cóndores y Manque, nuestro seleccionado femenino, sino que también en el desarrollo del rugby en los más chiquititos”, señaló Cristián Rudloff, presidente de la Federación de Rugby de Chile.

Por su parte, el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, destacó la conexión de valores entre la empresa y la disciplina: “Cencosud es una compañía extraordinaria que está presente en seis mercados, con oficinas además en dos países. Atendemos a millones de personas todos los días y esto se logra solo en trabajo en equipo. Y por eso es algo que está muy enraizado en nuestra cultura, nuestro ADN, y eso también, por supuesto, tiene relación en el rugby, en que el rugby es un deporte de equipo más que de individualidades”.

Este acuerdo se da en un año de preparación para el equipo de Pablo Lemoine, con la Nations Cup en la mira. Es el escenario perfecto para sumar la experiencia necesaria, un año antes del Mundial de Australia.

“El deporte de alto rendimiento y los recursos van de la mano, siempre. De hecho, nunca hay que hacer crecer solamente el deporte porque después faltan los recursos. Y este tipo de acuerdos son los que a uno primero lo posicionan en un lugar diferente. Una marca como Cencosud en Chile marca país, es representativa de una cantidad de gente”, afirmó el head coach de la selección chilena de rugby.

En la misma línea, el jugador de la selección Rodrigo Fernández valoró el impacto directo en la competencia: “Tener más recursos te abre muchas puertas a mejor preparación, mejores partidos en otros lugares, con mejores instalaciones. Todo mejora con más recursos. Nos llena de orgullo y felicidad saber que las empresas se están interesando en nosotros porque nos va a hacer mejores jugadores también”.

Las metas del deporte nacional tienen anhelos aún más grandes. La Federación Chilena sueña con el Mundial de Rugby en 2035, en una aspiración de la región. El presidente de la Federación de Rugby de Chile explicó que “vamos apoyando transversalmente junto con Sudamérica Rugby la postulación de Argentina y Sudamérica para el Mundial de Rugby el 2035 o 2039, que sabemos que tenemos infraestructura, tenemos capacidad de producción de eventos internacionales y, sobre todo, tenemos un público fanático del deporte”.

Finalmente, Soledad Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de Cencosud, profundizó en los pilares de este vínculo: “Para Cencosud nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento tiene tres pilares. Uno de ellos es cultura saludable y el apoyo al talento juvenil es el otro. Por lo tanto, para nosotros el desarrollo del rugby es fundamental desde un punto de vista de Chile y también de cómo reflejamos nuestra cultura en esto”.

Se trata de un trabajo en conjunto que busca levantar aún más el momento de uno de los deportes que más alegrías le ha dado al país en los últimos años.