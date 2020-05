Una nueva aventura de la generación del ’62 llegará este próximo fin de semana a las pantallas de CDF. Se trata del Mundial de Inglaterra de 1966, donde La Roja llegará como favorita, luego de un gran mundial de 1962. En esa oportunidad, los nacionales deberán enfrentar a rivales de la talla de Italia, la Unión Soviética y Corea del Norte.

El primer encuentro tendrá la revancha de la “Batalla de Santiago”, con Chile e Italia nuevamente enfrentándose en un partido de primera fase de una cita mundialera. En uno de los encuentros más esperados y rudos de la competencia, la Azzurra conseguirá imponerse por 2-0 ante un equipo chileno que debió sortear gran parte del encuentro con un jugador menos, por lesión.

La jornada sabatina, en tanto, traerá una maratón con el resto de los encuentros de la Selección, dirigida por el técnico Luis Álamos, la cual tendrá que medirse con rivales como la Unión Soviética y Corea del Norte.

“En línea con la transmisión histórica del Mundial de 1962, quisimos continuar con la aventura de esa generación dorada, entregando de esta manera un contenido único e inédito a los fanáticos, que quieren seguir conociendo a este grupo de futbolistas, que hizo vibrar a nuestros padres y abuelos y hoy nos vuelve a entregar alegrías. Queremos que en estos momentos difíciles, nuestros televidentes puedan seguir disfrutando del fútbol en casa”, señaló Robert Nicholson, gerente de contenidos de CDF.

Primero será el turno del duelo con Norcorea, en un partido que pudo haber cambiado el rumbo de los nacionales en la cita mundialera. La escuadra comandada por el capitán, Leonel Sánchez, comenzará ganando por la mínima, con un tanto de Rubén Marcos. Sin embargo, los asiáticos le arrebatarán el triunfo a los chilenos, empatando en el último suspiro del partido.

Más tarde será el turno de la Roja frente a la Unión Soviética, en otro duelo que prometía pero que terminará con el marcador en contra para los chilenos, que caerán por 1-2, eliminados del mundial.

“Es gratificante tener la oportunidad de ver estos partidos y sobre todo poder comentarlos e interiorizarnos más acerca de la historia de nuestra selección. Uno va conociendo mejor a algunos jugadores, como Elías Figueroa, Humberto “Chita” Cruz y Leonel Sánchez, parte de una selección de mucha jerarquía y experiencia. Una transmisión como esta permite visualizar la evolución del fútbol y sus épocas”, comentó Sebastián González, comentarista de CDF.

Programación especial destacada:

Viernes 08 de mayo

● 20:20 horas: Mundial de Inglaterra 1966: Italia vs. Chile. CDF HD, Premium, Básico y Estadio CDF. Relato y comentarios: Patricio Barrera y Sebastián González.

Sábado 09 de mayo

● 16:00 horas: Mundial de Inglaterra 1966: Italia vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Patricio Barrera y Sebastián González.

● 17:40 horas: Mundial de Inglaterra 1966: Corea del Norte vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Patricio Barrera y Sebastián González.

● 19:20 horas: Mundial de Inglaterra 1966: Unión Soviética vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Orlando Villagrán y Leonardo Burgueño.