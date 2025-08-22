Hincha de la U relató momentos de terror al caer desde galería: “No salté, me botaron”

El ciudadano chileno entregó su testimonio sobre lo ocurrido la noche del miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores, durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente.

El hincha de Universidad de Chile entregó su testimonio sobre los sucesos ocurridos en el Estadio Libertadores, en la ciudad de Avellaneda, donde se produjeron una serie de incidentes durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente.

Sobre cómo enfrentó la jornada, relató que, al salir de la Comisaría en Buenos Aires, quedaron en la galería, lugar donde “entran ellos y nos acorralan”.

Al ser consultado sobre los hechos que detonaron su decisión de saltar, subrayó: “No salté yo, a mí me botaron, a mí me botaron, me dejaron en las manos, yo me estaba afirmando y a mí me pegaron en las manos”, agregando que recibió golpes con fierros.

“Después de eso, en vez de llevarme a la posta o algo, nos suben a todos en un retén, como 50 personas en el mismo retén, todos hacinados, y después nos llevan a un calabozo”, detalló, describiendo que cerca de 80 personas estaban detenidas en el mismo lugar.

Respecto a su diagnóstico, señaló que los doctores le han planteado que está caminando “de milagro”.

¿Qué ha pasado desde el incidente?

La justicia argentina ordenó la liberación de los más de 100 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos en Avellaneda. Paralelamente, se decretó la clausura temporal del estadio de Independiente tras los hechos ocurridos la noche del miércoles 20 de agosto.

En cuanto a la salud de los chilenos afectados, dos ciudadanos permanecen internados en la provincia de Buenos Aires. Hasta el lugar llegó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se reunió con familiares de los hinchas.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric afirmó que existieron “graves fallas” en la organización del evento deportivo y anunció que el Gobierno presentará una querella contra los eventuales responsables de las agresiones a los ciudadanos chilenos.