Hincha de Independiente se hace viral quemando latas de cerveza “chilena” Schneider: Se fundó y produce en Argentina

¿El problema? La cerveza Schneider se fundó y produce 100% en Argentina. Una rápida revisión del sitio web de la CCU Argentina, empresa dueña de la marca, cuenta la historia del bebestible alcohólico.

En Independiente aún no superan el quedar fuera de la Copa Sudamericana tras la masacre contra hinchas de Universidad de Chile en Avellaneda.

Ahora un fanático del Rojo se hizo viral por un video en donde quema latas y llama a no consumir la cerveza “chilena” Schneider.

“Nosotros los del Rojo no tomamos más cerveza Schneider, esa cerveza chilena”, declaró el sujeto encapuchado y con latas de cerveza en una parrilla.

Además, lanzó duros epítetos contra Chile y la Conmebol: “Y además se llenan la boca con que le pagan el sueldo a Messi…me chu…que se vayan a la concha… ellos y la Conmebol”.

¿El problema? La cerveza Schneider se fundó y produce 100% en Argentina. Una rápida revisión del sitio web de la CCU Argentina, empresa dueña de la marca, cuenta la historia del bebestible alcohólico.

“Cerveza Schneider fue creada por Otto Schneider, maestro cervecero que llegó al país en 1906 y se estableció en Santa Fe con la misión de difundir la cultura cervecera alemana en Argentina”, se indica en el sitio web.