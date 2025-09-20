Hijo de un campeón de América es parte de la nómina de La Roja para el Mundial Sub 17 de Qatar 2025
Por CNN Chile
20.09.2025 / 12:16
La Copa Mundial se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre.
Este viernes se confirmó el listado de preseleccionados de la Selección Chilena de cara al Mundial Sub 17 de Qatar 2025.
El técnico Sebastián Miranda dio a conocer quienes son los más de 50 jugadores que conforman la lista de buena fe de La Roja. Ellos serán parte de la última evaluación antes de definir la nómina definitiva.
La Selección Chilena Sub 17 es parte del grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.
Entre los nombres destaca el del hijo de un campeón de América, Jean Beausejour. Se trata de Joaquín Beausejour, lateral derecho que es parte del plantel de Unión Española.
¿Cuándo es el Mundial Sub 17 de Qatar?
La Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025 se realizará entre el 3 y el 27 de noviembre de 2025.
Chile jugará su primer partido contra Francia el 5 de noviembre.
La lista de convocados al Mundial Sub 17 de Qatar
Arqueros
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Santiago Tapia Plá – Colo-Colo
- Vicente Armijo – Unión Española
- Franco Mancilla – Universidad de Chile
- Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
- Cristóbal del Río – Universidad Católica
Defensas
- Bruno Torres – Colo-Colo
- Jaime Poblete – UDEC
- Francisco Daza – Universidad Católica
- Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua
- Alonso Olguín – Colo-Colo
- Joaquín Beausejour – Unión Española
- Lucas López – Curicó Unido
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Matías Orellana – Colo-Colo
- José Salas – Universidad Católica
- Matías Vergara – Universidad de Chile
- Vicente Guzmán – Ñublense
- Benjamín Garcés – Universidad de Chile
- Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua
- Benjamín Díaz – Universidad de Chile
- Joaquín Meneses – Universidad Católica
- Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua
- Gabriel Rodríguez – Universidad Católica
Mediocampistas
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE. UU.)
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Vicente Lehue – Palestino
- Matías Paris – O´Higgins de Rancagua
- Diego Molina – Santiago Wanderers
- Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua
- Cristián Díaz – Colo-Colo
- Mathias Contreras – Universidad Católica
- Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua
- Vicente Martínez – Colo-Colo
- Yastin Navarro – Cobreloa
- Andher González – Universidad de Chile
- Máximo Espínola – Magallanes
- Byron Barrera – Deportes Iquique
- Ian Alegría – Palestino
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Gedeón Díaz – Colo-Colo
Delanteros:
- Zidane Yáñez – New York City (EE. UU.)
- Yastin Cuevas – Colo-Colo
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Albert Gómez – Palestino
- Tomás Ovando – Unión Española
- Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua
- David Guzmán – Universidad de Chile
- Máximo Oyarzún – Colo-Colo