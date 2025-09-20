Hijo de un campeón de América es parte de la nómina de La Roja para el Mundial Sub 17 de Qatar 2025

La Copa Mundial se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre.

Este viernes se confirmó el listado de preseleccionados de la Selección Chilena de cara al Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

El técnico Sebastián Miranda dio a conocer quienes son los más de 50 jugadores que conforman la lista de buena fe de La Roja. Ellos serán parte de la última evaluación antes de definir la nómina definitiva.

La Selección Chilena Sub 17 es parte del grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.

Entre los nombres destaca el del hijo de un campeón de América, Jean Beausejour. Se trata de Joaquín Beausejour, lateral derecho que es parte del plantel de Unión Española.

📝 La Lista de Buena Fe de #LaRoja 🇨🇱 Sub-17 para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025™️ Mas de 5️⃣0️⃣ jugadores han sido pre seleccionados ante FIFA para la máxima cita global de la categoría, que se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre en Qatar 🤩🇶🇦… pic.twitter.com/tsZuzYYca3 — Selección Chilena (@LaRoja) September 19, 2025

¿Cuándo es el Mundial Sub 17 de Qatar?

La Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025 se realizará entre el 3 y el 27 de noviembre de 2025.

Chile jugará su primer partido contra Francia el 5 de noviembre.

La lista de convocados al Mundial Sub 17 de Qatar

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Santiago Tapia Plá – Colo-Colo

Vicente Armijo – Unión Española

Franco Mancilla – Universidad de Chile

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Cristóbal del Río – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – UDEC

Francisco Daza – Universidad Católica

Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua

Alonso Olguín – Colo-Colo

Joaquín Beausejour – Unión Española

Lucas López – Curicó Unido

Martín Jiménez – Audax Italiano

Matías Orellana – Colo-Colo

José Salas – Universidad Católica

Matías Vergara – Universidad de Chile

Vicente Guzmán – Ñublense

Benjamín Garcés – Universidad de Chile

Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua

Benjamín Díaz – Universidad de Chile

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE. UU.)

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Vicente Lehue – Palestino

Matías Paris – O´Higgins de Rancagua

Diego Molina – Santiago Wanderers

Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua

Cristián Díaz – Colo-Colo

Mathias Contreras – Universidad Católica

Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua

Vicente Martínez – Colo-Colo

Yastin Navarro – Cobreloa

Andher González – Universidad de Chile

Máximo Espínola – Magallanes

Byron Barrera – Deportes Iquique

Ian Alegría – Palestino

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Gedeón Díaz – Colo-Colo

Delanteros: