Gustavo Costas afirma que llegada de Damián Pizarro a Racing fue por la “economía” del club: “Es lo que podíamos traer”

El DT de la Academia dijo en rueda de prensa que el fichaje del delantero nacional se debió a la situación financiera del conjunto argentino.

Tras un turbulento paso por el Udinese de la Serie A y el Le Havre AC de la Ligue 1, donde apenas disputó 26 minutos en la temporada 2025/26, Damián Pizarro superó los exámenes médicos y se incorporará al plantel de Racing de Avellaneda.

Gustavo Costas, director técnico del equipo argentino, explicó en conferencia de prensa que el fichaje del delantero chileno se debe a la situación financiera del club.

“Por la economía de Racing, (Damián Pizarro) es lo que podíamos traer” señaló Costas.

De igual manera, el técnico argentino destacó las cualidades de Damián Pizarro: “Apareció muy bien a los 18 años, es un jugador muy potente, fuerte, con características de ‘9’, es una carta a jugar”.

El paso de Damián Pizarro por el fútbol europeo

El futbolista de 20 años fue vendido como una de las mejores promesas del fútbol chileno por Colo-Colo a Udinese. El traspaso se realizó a mediados del 2024 por 3,8 millones de dólares.

Una vez en Italia, Damián Pizarro nunca tuvo regularidad, fue enviado a la sub-19 del Udinese, donde jugó cuatro partidos, sumando 276 minutos. Con el equipo titular, apenas disputo 29 minutos en tres partidos, concluyendo así su primera temporada en Europa.

Para sumar minutos, fue cedido al Le Havre AC de la primera división francesa, pero apenas alcanzó a estar 26 minutos en dos partidos con el conjunto francés.

De esta manera, tras una temporada y media en el fútbol europeo, Pizarro cierra su paso por Europa sin haber anotado goles.

Su sequía goleadora comenzó en diciembre del 2024, ocasión en la que anotó en el amistoso entre Chile sub-20 y Qatar.

Ahora, en la Academia, espera reencontrarse con su mejor versión y retomar el nivel que lo llevó a ser una de las mayores promesas del fútbol chileno.