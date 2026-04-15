Ex DT de la U dirigirá a Messi: Asumirá en Inter Miami tras renuncia de Javier Mascherano

El técnico argentino dejó su cargo por motivos personales y el club confirmó que Guillermo Hoyos, exentrenador de Universidad de Chile, asumirá la banca del equipo liderado por Lionel Messi.

El argentino Javier Mascherano renunció de forma sorpresiva a la dirección técnica del Inter Miami, club donde milita Lionel Messi, alegando razones personales, según confirmó la propia institución este martes.

El exmediocampista, que asumió el cargo en noviembre de 2024, deja el equipo tras apenas siete fechas de la temporada 2026 de la MLS, pese a haber conquistado hace pocos meses el primer título de liga en la historia del club.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y seguiré deseándole lo mejor al club”, señaló Mascherano en un comunicado difundido por la escuadra estadounidense.

Tras su salida, el Inter Miami confirmó que el argentino Guillermo Hoyos, quien se desempeñaba como director deportivo, asumirá como nuevo entrenador del equipo.

Hoyos, de 62 años y con paso por Universidad de Chile, además de clubes como Talleres, Atlas y la selección boliviana, calificó su llegada a la banca como una “gran bendición”.

“Es una oportunidad que estoy viviendo con mucha ilusión. Agradezco a quienes confiaron en mí y espero hacerlo muy bien, tanto en lo humano como en lo deportivo”, señaló en un mensaje difundido por el club.

El nuevo técnico también destacó el desafío de liderar un plantel que cuenta con Messi, a quien calificó como “el mejor jugador de la historia”.