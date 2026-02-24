Deportes Copa Mundial de Fútbol 2026

Guadalajara y Monterrey trabajan a contrarreloj para despejar dudas sobre seguridad a meses del Mundial

Por CNN Chile

24.02.2026 / 20:05

{alt}

La propia FIFA habría solicitado informes sobre la situación de inseguridad que se vive en México tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho.

(EFE) – Guadalajara y Monterrey trabajan a contrarreloj para disipar dudas sobre la seguridad que ofrecerán para una exitosa realización, tanto del repechaje, como del Mundial que arranca el próximo mes de junio.

Según reportes de diversos medios, la FIFA solicitó informes sobre la seguridad que vive México después de los hechos de violencia que el pasado domingo dejó el operativo que resultó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco.

La inquietud del máximo organismo del fútbol es porque, además de ser sedes de la Copa del Mundo, Guadalajara y Monterrey albergarán los partidos de repechaje, entre el 26 y 31 de marzo próximos, que definirán los últimos cupos para el evento.

En Guadalajara, las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo buscarán su boleto. En Monterrey, jugarán Surinam, Bolivia e Irak.

Ante la premura de regresar a la normalidad después de dichos acontecimientos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, y Samuel García, gobernador del de Nuevo León, se pronunciaron para subrayar que la seguridad está garantizada.

“Existen todas las garantías de seguridad, todas. No hay ningún riesgo”, afirmó Sheinbaum en su tradicional conferencia matutina de este martes.

En Guadalajara, Lemus anunció la vuelta a clases a partir de este miércoles, luego del ‘código rojo’ que se implementó el domingo para “la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo”.

En Monterrey, García puso en marcha la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, una iniciativa que busca, junto con la iniciativa privada, fortalecer la estructura del estado y proyectarla hacia el mundo.

“Estamos ante una oportunidad única de dejarle un legado a Nuevo León. Juntos para llegar al Mundial y mostrar lo mejor de Nuevo León”, señaló García.

Además del repechaje, estas dos ciudades albergarán cuatro partidos de la justa mundialista cada una. Ciudad de México, la otra sede del país, recibirá cinco partidos de la Copa.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura Asskha Sumathra desmiente censura en antesala de su presentación en Viña 2026: "Tengo la opción de ser libre"
Donald Trump se prepara para su discurso del Estado de la Unión
Juanes por su regreso a Viña 2026: "Mi primera vez en el festival fue un antes y un después"
Desde un BMW 330i hasta acciones en sociedades y terrenos: Estos son los bienes de Mauricio Pinilla a rematar
"Camina hacia adelante, dejando atrás la tormenta": Revelan la foto presidencial oficial de José Antonio kast
Guadalajara y Monterrey trabajan a contrarreloj para despejar dudas sobre seguridad a meses del Mundial