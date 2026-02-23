Fiscalía de México confirma la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

La Fiscalía General de la República de México ratificó el deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras realizar un análisis forense del cuerpo. Respecto al operativo contra el grupo criminal, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que fallecieron ocho integrantes.

(CNN en Español/CNN) – La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este lunes la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras realizar un análisis forense del cuerpo, lo que permitió verificar su identidad.

El Mencho fue abatido durante un operativo este domingo. El cuerpo fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Ciudad de México, en dónde se llevó a cabo la identificación.

Ocho miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación murieron en el operativo militar mexicano para capturar al líder del grupo del crimen organizado, según informó recientemente el secretario de Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

El ejército inició un operativo terrestre para arrestar al jefe del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, indicó Trevilla, tras lo cual se produjo un “enfrentamiento muy violento” entre miembros del cártel y fuerzas especiales mexicanas.

“Fue un ataque realmente muy violento por parte de miembros del crimen organizado”, declaró Trevilla a la prensa.

Durante el operativo se decomisaron municiones y lanzamisiles, añadió Trevilla.

En mayo de 2015, el Cartel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero militar.

El Mencho fue ubicado a través del seguimiento de una pareja sentimental

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), ofreció detalles en conferencia de prensa sobre el operativo del domingo.

El funcionario informó que la ubicación del Mencho fue conseguida el viernes a través de una persona de confianza de una pareja sentimental del líder narco que fue trasladada a una instalación en Tapalpa, Jalisco. “El 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en el lugar”, detalló, por lo que en esa jornada se realizó el plan para el arresto de Oseguera.

EE.UU. afirma que la situación en algunas zonas de México se ha normalizado

El Departamento de Estado de EE.UU. informó el lunes que “la situación se ha normalizado” en algunas zonas de México, pero advirtió que los ciudadanos estadounidenses en varios destinos turísticos populares, como Jalisco y Baja California, deben continuar confinados en sus hogares.

“Si bien se reportaron incidentes ayer, 22 de febrero, la situación se ha normalizado en las siguientes zonas: Estado de Quintana Roo (incluidos Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Sinaloa y Tamaulipas”, indicó una alerta de viaje actualizada de la Misión de EE.UU. en México.

Sin embargo, “el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco), Tijuana (Baja California), Chiapas y Michoacán se encuentra confinados en sus hogares hasta que se despejen todos los bloqueos, e instamos a los ciudadanos estadounidenses a hacer lo mismo”, indicó.

En Puerto Vallarta, los vuelos continúan interrumpidos debido a la disponibilidad de tripulaciones. La Embajada está en estrecho contacto con las aerolíneas para monitorear sus planes, según la alerta.

El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene una línea directa de crisis disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para los ciudadanos estadounidenses afectados por los disturbios en México, según un funcionario del Departamento de Estado.

En una alerta de seguridad emitida el lunes, el Departamento instó a los estadounidenses en varios lugares del país, incluyendo los destinos turísticos de Cancún, Cozumel y Puerto Vallarta, a resguardarse en sus hogares.

“No hay participación en la operación de fuerzas de EE.UU.”, dice Sheinbaum tras la muerte del Mencho en operativo militar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue planeado y ejecutado exclusivamente por fuerzas federales mexicanas. Sheinbaum explicó que, aunque existió intercambio de inteligencia con el Gobierno de Estados Unidos , la responsabilidad total del despliegue recayó en la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

