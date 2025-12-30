La particular autocrítica de Ricardo Gareca tras su paso por la Roja: “Cuando quise demostrar variedad, más me compliqué”

El exDT de la selección chilena reflexionó sobre las nuevas metodologías del fútbol moderno y reconoció que el exceso de información terminó por dificultar su trabajo.

Ricardo Gareca realizó una autocrítica sobre su presente como entrenador y reconoció sentirse desactualizado frente a las nuevas metodologías que dominan el fútbol actual.

El exdirector técnico de la selección chilena abordó el tema durante una visita a la escuela de formación de entrenadores Maradona-Menotti.

En ese contexto, el estratega argentino planteó que el volumen de información que hoy rodea al fútbol puede transformarse en un obstáculo para el trabajo de los cuerpos técnicos y el rendimiento de los equipos.

“Hay demasiada información en el fútbol”

Gareca fue directo al describir su incomodidad con las tendencias actuales. “Se está instalando demasiada información en el fútbol. A mí me fue mejor y he ganado más cuando he sido más simple. Cuando he querido demostrar variedad, más me he complicado”, reconoció.

La reflexión dejó en evidencia su cercanía con las escuelas más tradicionales de la dirección técnica, en contraste con los enfoques modernos basados en múltiples herramientas tácticas y metodológicas.

El entrenador aclaró que su postura no busca descalificar otras formas de trabajo, sino explicar su propia convicción sobre el juego. “Cada uno con su metodología, pero yo estoy contando la convicción que tengo yo del juego. No digo que sea malo, pero hay que ver la variedad y la cantidad de lo que se pueda utilizar”, señaló.

En esa línea, cuestionó si el uso intensivo de recursos en los entrenamientos realmente se refleja en la cancha. “Yo creo que esto de tanta información, de tantos conos y líneas, yo no sé si es bueno. Después, cuando jugás, en el campo de juego, eso no está. El campo está limpio. Es lo que tú juegas”, afirmó.

