La nueva dura derrota de Colo Colo que empaña su Centenario

Y ahora, el equipo popular sumó una nueva dura derrota, pero esta vez en la cancha de la justicia.

Colo Colo ha tenido un año para el olvido. Mal rendimiento en cancha, que se vio reflejado con cero títulos y quedando fuera de copas internacionales. Se suma a la derrota en la Supercopa ante su clásico rival, Universidad de Chile. Y su triste paso por Copa Libertadores.

Y ahora, el equipo popular sumó una nueva dura derrota, pero esta vez en la cancha de la justicia. Esto porque la Inapi rechazó, en su tribunal de alzada, un recurso de Blanco y Negro en contra de un reconocido local de comidas de la comuna de Curicó.

En concreto, se trata de la disputa de Blanco y Negro con el Restaurant Plateadas Colo Colo de Romeral, local tradicional que lleva años con el nombre, logrando fama y respeto en la Región del Maule, informó Diario Financiero.

Pero en 2023, el local ingresó una solicitud de registro de marca en la Inapi, para la clase 43, que rige los servicios de restaurantes, entre otros.

El cuadro popular apeló ante el tribunal, pidiendo rechazar el registro de marca, pero desde la Inapi le dieron un portado a las pretenciones albas.

“El público medio consumidor, en el caso específico de los servicios de restaurantes, hoteles y demás requeridos en clase 43, no asociará el Club Deportivo Colo-Colo con el restaurant ‘Plateadas Colo Colo’ ubicado en Romeral, signo que resulta distintivo, no obstante, la fama que posee el club deportivo en el medio nacional”, afirmó el citado tribunal de alzada.