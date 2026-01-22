Fue clave ante Peñarol: La historia de Gabriel Maureira, el joven arquero que debutó esta pretemporada en Colo Colo

El portero ingresó en el tramo final del partido por la Serie Río de La Plata y respondió con atajadas, incluida una en la tanda que terminó 4-3. Viene de ser titular en Colo Colo Proyección y ya integró selecciones Sub 20.

Gabriel Maureira, arquero de 18 años de Colo Colo, debutó con el primer equipo en Uruguay en el cierre de la Serie Río de La Plata, en un partido ante Peñarol que se definió por penales. El portero ingresó en los minutos finales para reemplazar a Fernando de Paul, aportó atajadas durante el juego y contuvo uno de los remates en la tanda que terminó 4-3, según lo informado.

El debut ante Peñarol y su impacto en la definición

Maureira entró en el tramo final del tiempo reglamentario y respondió con intervenciones que lo dejaron como uno de los protagonistas del cierre del encuentro. En la definición desde los 12 pasos, evitó un remate y Colo Colo se quedó con el triunfo por 4-3.

En redes sociales, el club destacó su estreno: “¡Qué lindo debut, Gabo! Gabriel Maureira sumó sus primeros minutos con la camiseta del Cacique e ingresó en el tramo final del partido, siendo protagonista en la definición a penales“.

El arquero fue titular de Colo Colo Proyección durante la temporada 2025 y tomó protagonismo tras el ascenso de Eduardo Villanueva al primer equipo, en el contexto de la salida de Brayan Cortés.

Con Colo Colo también disputó la Copa Libertadores Sub 20 en 2024, de acuerdo con los antecedentes mencionados.

Cómo llegó a Colo Colo y sus antecedentes en La Roja Sub 20

Maureira supera los 1,90 metros de estatura y llegó al club luego de una prueba masiva realizada en 2021. En ese proceso, fue uno de los tres elegidos de la categoría 2007 para integrarse a las series juveniles en el Estadio Monumental.

En junio destacó con dos atajadas en un Superclásico ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Futuro. También integró el plantel de Chile en el Sudamericano Sub 20 y luego en el Mundial Sub 20 disputado en el país, aunque no sumó minutos, según lo reportado.

Tras sumar sus primeros minutos con el primer equipo, el siguiente paso para Maureira queda ligado a las decisiones del cuerpo técnico sobre su continuidad en el plantel y eventuales nuevas citaciones. No se informó un plan específico para su participación en los próximos partidos.