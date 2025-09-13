Deportes premier league

El fuerte choque entre Dibu Martínez y su compañero que preocupó al Aston Villa durante su empate ante Everton

Por CNN Chile

13.09.2025 / 16:16



El jugador del conjunto inglés recibió un impacto en la frente tras un accidente con Emiliano Martínez y Tyrone Mings, pero logró finalizar el partido de Premier League.

Un defensa del Aston Villa protagonizó un fuerte choque durante el empate sin goles frente al Everton, en partido correspondiente a la Premier League. El jugador terminó con un visible golpe en la frente tras colisionar con sus compañeros Emiliano “Dibu” Martínez y Tyrone Mings.

El incidente ocurrió a los 61 minutos, cuando intentó disputar un balón luego de un rebote del arquero argentino. En la acción perdió el equilibrio y terminó impactando con la rodilla de uno de sus compañeros antes de caer al césped.

Pese al impacto, el defensor recibió asistencia médica y pudo continuar en cancha hasta el final del encuentro.

El episodio quedó como una anécdota dentro de un compromiso que terminó sin goles y que mantiene a ambos equipos en la lucha por escalar posiciones en la liga inglesa.

