El fuerte choque entre Dibu Martínez y su compañero que preocupó al Aston Villa durante su empate ante Everton

El jugador del conjunto inglés recibió un impacto en la frente tras un accidente con Emiliano Martínez y Tyrone Mings, pero logró finalizar el partido de Premier League.

Un defensa del Aston Villa protagonizó un fuerte choque durante el empate sin goles frente al Everton, en partido correspondiente a la Premier League. El jugador terminó con un visible golpe en la frente tras colisionar con sus compañeros Emiliano “Dibu” Martínez y Tyrone Mings.

El incidente ocurrió a los 61 minutos, cuando intentó disputar un balón luego de un rebote del arquero argentino. En la acción perdió el equilibrio y terminó impactando con la rodilla de uno de sus compañeros antes de caer al césped.

Pese al impacto, el defensor recibió asistencia médica y pudo continuar en cancha hasta el final del encuentro.

El episodio quedó como una anécdota dentro de un compromiso que terminó sin goles y que mantiene a ambos equipos en la lucha por escalar posiciones en la liga inglesa.

¡DIBU POR DUPLICADO Y SE SALVA ASTON VILLA! 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jqM1JbBOtQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025