Franco Calderón y la previa del Superclásico: “Estamos mentalizados en salir campeones”

El defensa de Universidad de Chile habló de su adaptación al club, su vida familiar y lo que espera del choque ante Colo Colo en el Monumental. También repasó la dura semana tras los incidentes en Avellaneda.

En la antesala del Superclásico 198 del fútbol chileno, el defensa de Universidad de Chile, Franco Calderón, compartió sus sensaciones en el programa Íntimo de TNT Sports.

El zaguero repasó tanto su vida personal como el presente del equipo, marcado por los incidentes vividos en Avellaneda y el inminente duelo contra Colo Colo en el estadio Monumental.

Calderón reconoció que fue clave no jugar el partido ante Everton luego de los hechos violentos ocurridos en Buenos Aires. “Era fundamental limpiar un poco, porque con todo lo que pasó la gente estaba muy golpeada. Teníamos que enfocarnos en lo que viene”, comentó.

El jugador argentino recordó sus orígenes en Hermoso Campo, en la provincia del Chaco, y el apoyo de su familia. Además, reveló que fue padre hace pocas semanas: “Hoy en día, para mí, no hay otra cosa más linda que mi hijo”, señaló emocionado.

El recuerdo de su primer Superclásico

Calderón rememoró su debut en el clásico con la U, cuando vencieron a Colo Colo en el Monumental en 2023. “Sabía que hacía mucho que no se ganaba ahí. Fue una alegría enorme llegar ese año y conseguir esa victoria”, afirmó.

De cara al partido del fin de semana, fue categórico: “Estamos mentalizados en salir campeones. Para eso tenemos que ganar este partido y los que vienen”. También advirtió sobre la necesidad de no confiarse pese a la ubicación de su rival en la tabla: “A los clásicos hay que jugarlos como si el rival fuera primero”.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo en el estadio Monumental por la fecha 22 de la Primera División.