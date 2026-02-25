Francisco Cerúndolo previo a su debut en el Chile Open: “En muy pocos lugares sientes el público tan en contra como en Chile”

El tenista argentino, número 19 del mundo, que viene de ganar el ATP 250 de Buenos Aires y es el mejor sembrado Chile Open, enfrentará al danés Elmer Moller (127°) por la segunda ronda del torneo que se está llevando a cabo en Las Condes.

El pasado lunes 23 de febrero se dio inicio a una nueva edición del Chile Open —también llamado ATP 250 de Santiago— con el cual se cierra la gira sudamericana que inició con el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Río de Janeiro.

El tenista con mejor ranking que se hizo presente en esta gira, es el argentino Francisco Cerúndolo, quien se ubica en el casillero número 19 del ranking ATP. El argentino viene de ganar en Buenos Aires y caer en los octavos de final en Brasil.

Ahora en Chile, debutará este jueves en los octavos de final del torneo frente a Elmer Moller (127°) de Dinamarca.

Cerúndolo, conversó con CNN Deportes respecto a su inicio de temporada, cómo es jugar en Chile y contra el público local, a lo que dijo: “En muy pocos lugares sientes el público muy en contra, pero obvio que acá en Chile te hace sentir cuando juegas contra uno de los chilenos“.

“Ayer vi cuando jugaban unos chilenos y cómo los alentaban en cancha, la verdad es que se hacen sentir, se hacen escuchar, alientan mucho, nunca me ha tocado jugar contra un chileno acá en este torneo, así que si se da, se jugará”, afirmó

“El clima de cancha se hace sentir mucho, le da un plus a eso, porque acá se puede ver que tanto en los tres torneos en los tres países la gente vive con pasión el tenis y le da un marco mucho más lindo que en otros lados”, agregó Cerúndolo.

¿Arcilla o cancha dura para el futuro de la gira sudamericana?

La falta de tenistas de gran calibre en la gira sudamericana, ha llevado a los organizadores de los torneos a plantear la posibilidad de cambiar la superficie de arcilla a cancha dura en el futuro. Sin embargo, el tenista argentino se mostró acérrimamente en contra de esta propuesta.

“Yo soy partidario de que tenemos que tener una gira sudamericana por la cantidad de jugadores que hay de esta región, que hubo en el pasado, y de la historia tenística que tiene Sudamérica, merecemos tener una gira como esta“, sostuvo.

“La historia de esta gira es que sea en polvo de ladrillos, pero si me ponen en un extremo que o me la cancelan, o la tenemos que jugar en pistas duras, nos vamos a jugar en cancha de cemento, porque prefiero tener una gira que no tener nada, pero ojalá se pueda mantener esta gira y que sea en polvo de ladrillo”, cerró.