Floyd Mayweather vs Mike Tyson: Revelan detalles del histórico duelo

Según The Ring, la exhibición de Mayweather y Tyson se realizará en la República del Congo.

La revista estadounidense de boxeo The Ring adelantó el regreso de dos de las figuras más importantes del boxeo mundial de los últimos 40 años: Floyd Mayweather y Mike Tyson. Según el medio especializado, ambos se enfrentarán en un histórico torneo que se disputaría en la República del Congo durante abril.

Pese a que el evento fue anunciado el año pasado, la revista entregó nuevos detalles del encuentro entre Mayweather y Tyson. La exhibición se realizaría el 15 de abril en la República del Congo y, hasta ahora, no se ha definido una localización específica ni se ha informado el límite de peso para el combate.

El lugar no es una casualidad, ya que en 1974 el Congo fue escenario de la famosa “Pelea en la jungla” entre Muhammad Ali y George Foreman, lo que convierte al país en un cuadrilátero simbólico para un enfrentamiento entre estos dos gigantes del boxeo.

Según The Ring, la contienda se concretó luego de que Mayweather intentara organizar una revancha ante Manny Pacquiao, proyecto que no recibió luz verde por parte de Netflix.

¿Qué ha sido de Mayweather y Tyson?

Tyson ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años y su última exhibición fue en 2024, cuando enfrentó a Jake Paul. En ese combate, el excampeón perdió tras ocho asaltos frente al influencer estadounidense de 28 años.

En contraste, Mayweather se ha mantenido activo con exhibiciones alrededor del mundo. Una de las más emblemáticas fue el combate que sostuvo ante el irlandés Conor McGregor en agosto de 2017, evento en el que se impuso por nocaut técnico. Además, en junio de 2021, se enfrentó y venció al hermano mayor de Jake Paul, Logan Paul.