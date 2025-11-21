Deportes copa sudamericana

Final de la Copa Sudamericana 2025: Lanús y Atlético Mineiro definen al nuevo campeón en Asunción

Por CNN Chile

21.11.2025 / 13:10

El equipo de Mauricio Pellegrino y el elenco de Jorge Sampaoli disputarán el título continental este sábado en el Estadio Defensores del Chaco.

Lanús y Atlético Mineiro animarán este sábado 22 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2025, encuentro que se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. La definición reunirá a dos equipos que llegan con campañas sólidas y duelos semifinales de alto nivel.

El conjunto argentino accedió a la final tras superar a Universidad de Chile en una llave muy disputada. El primer partido terminó 2-2 en Santiago, mientras que la revancha jugada en Buenos Aires terminó con un 1-0 favorable para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro aseguró su lugar después de eliminar a Independiente del Valle. El cuadro ecuatoriano igualó 1-1 en Quito, pero en la vuelta el equipo de Jorge Sampaoli impuso sus condiciones con un 3-1 que cerró la serie.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final?

La final de la Copa Sudamericana 2025 está programada para este sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Lanús y Atlético Mineiro será transmitido en vivo por ESPN. También estará disponible vía streaming en Disney+, plataforma que requiere suscripción activa.

