¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2025 y qué equipos podrían llegar?

La definición del torneo continental ya tiene fecha, sede confirmada y semifinalistas en carrera, con Universidad de Chile soñando con llegar a su segunda final internacional.

La Conmebol confirmó hace unas semanas un cambio trascendental para la definición de la Copa Sudamericana 2025. La final, que estaba programada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue trasladada a Asunción, Paraguay, luego de que el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera no cumpliera a tiempo con las obras comprometidas.

El partido único por el título se mantiene fijado para el sábado 22 de noviembre de 2025, con horario por confirmar según la televisación oficial.

¿Dónde será la final?

El cruce se disputará en Asunción, ciudad que vuelve a recibir la definición bajo el criterio establecido por la Conmebol: ante un cambio de sede, se asigna automáticamente la ciudad que albergó la edición anterior, ya que cuenta con infraestructura certificada y experiencia reciente.

Según el comunicado del organismo, “se ha optado por preservar la calidad de la final de la Conmebol Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido con los hinchas, los clubes participantes y las marcas asociadas”.

Una inspección técnica realizada en septiembre reveló retrasos significativos en las obras del estadio boliviano. El informe determinó que “ya no hay tiempo para que las obras se finalicen”, por lo que se agotaron todos los plazos razonables.

¿Quiénes pueden llegar a la final?

Con el calendario en marcha, los cuatro semifinalistas se disputan un cupo en el duelo decisivo. Universidad de Chile avanzó de ronda tras eliminar a Alianza Lima (ajustar según desarrollo) y deberá enfrentar a su Lanús en semifinales.

En la otra llave, Independiente del Valle y Atlético Mineiro se disputan el paso al partido único que definirá al campeón continental.

El ganador no solo levantará el trofeo, sino que también clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, disputará la Recopa Sudamericana y recibirá un premio económico que supera los US$8 millones.