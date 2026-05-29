Final de la Champions League 2026: A qué hora juegan Arsenal vs. PSG y dónde ver en Chile

La UEFA Champions League 2025-26 ya tiene finalistas: Arsenal y Paris Saint-Germain disputarán la definición del principal torneo de clubes de Europa.
El encuentro se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, recinto que recibirá por primera vez una final de Champions League.
Para los fanáticos chilenos, el duelo tendrá un horario distinto al habitual: la final comenzará a las 12:00 horas de Chile, debido al cambio aplicado por la UEFA para adelantar el inicio del partido decisivo.
¿Cuándo y a qué hora se juega Arsenal vs. PSG?
La final de la Champions League 2025-26 entre Arsenal y PSG se disputará el sábado 30 de mayo, a partir de las 12:00 horas de Chile.
El partido se jugará en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría. El estadio cuenta con capacidad para más de 67 mil espectadores y ya ha sido sede de importantes eventos internacionales, como partidos de la Eurocopa y la final de la Europa League 2023.
¿Dónde ver la final de la Champions League en Chile?
El duelo entre Arsenal y Paris Saint-Germain será transmitido por televisión a través de ESPN.
En streaming, la final estará disponible mediante Disney+.
¿Por qué la final se jugará más temprano?
El horario responde a una modificación implementada por la UEFA desde la temporada 2025-26, que trasladó el inicio de la final de la Champions League a las 18:00 horas de Europa Central.
Con ese cambio, el partido comenzará tres horas antes del horario tradicional europeo, lo que en Chile se traducirá en una final al mediodía.
De esta manera, Arsenal y PSG buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol europeo de clubes en una definición inédita en Budapest.
The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026
Lo más leído
- Copa Libertadores 2026: Universidad Católica y Coquimbo enfrentarán a argentinos en octavos
- Off Campus temporada 2: Mika Abdalla y Stephen Kalyn serán la nueva pareja principal
- Gobierno detalla entrega de Cupón de Pesca Artesanal: ¿Cómo acceder a los $100 mil mensuales?
- Suprema da la razón a deudor CAE: Marcó límite para banco que buscaba cobrarle pagarés vencidos desde 2017
- Claudia Pascual critica reforma del Gobierno: “Solo beneficia al 1% más rico”