Fin de ciclo en Old Trafford: Manchester United despide a Rúben Amorim tras una temporada para el olvido

El técnico portugués no logró revertir el bajo rendimiento de los “red devils”, que firmaron su peor campaña reciente en la Premier League y quedaron fuera de las competencias europeas.

Se acabó la era de Rúben Amorim en el Manchester United. El club inglés confirmó este martes la salida del entrenador portugués, quien fue despedido tras una serie de resultados adversos que profundizaron la crisis deportiva en Old Trafford y marcaron una de las temporadas más negativas en la historia reciente de la institución.

Amorim, quien asumió el cargo en noviembre de 2024, no consiguió enderezar el rumbo de un equipo golpeado futbolística y anímicamente.

El United cerró la última Premier League en el decimoquinto lugar, su peor ubicación en el torneo desde la creación del formato actual, y quedó fuera de las competiciones europeas por primera vez desde 2014.

El balance de la temporada también fue decepcionante en los torneos de copa. El conjunto inglés fue eliminado en la quinta ronda de la FA Cup, cayó en los cuartos de final de la Copa de la Liga y, si bien alcanzó la final de la UEFA Europa League, terminó sucumbiendo ante el Tottenham Hotspur, dejando escapar la última opción de cerrar el año con un título.

A través de un comunicado oficial, el club confirmó la decisión y explicó los motivos del cambio en la banca técnica.

“Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador jefe del Manchester United. Fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo. Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio, con el objetivo de darle al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en el campeonato”, señaló la institución.

En el mismo texto, el United agradeció el trabajo del técnico y le deseó éxito en sus próximos desafíos profesionales. Además, informó que Darren Fletcher asumirá de manera interina la conducción del equipo para el duelo ante Burnley, programado para este miércoles.

Rúben Filipe Marques Amorim, exmediocampista y entrenador portugués de 40 años, cierra así un paso complejo por los “red devils”, marcado por la irregularidad, la falta de resultados y la presión constante de un club acostumbrado a pelear en la élite del fútbol inglés y europeo.