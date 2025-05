FIFA presenta a “Vito la Vizcacha”, la mascota oficial del Mundial Sub-20 que se disputará este año en Chile

Este viernes, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló oficialmente a la mascota que representará a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, certamen que se desarrollará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

“¡Saluda a tu nueva mascota favorita!”, fue parte del mensaje con el que el organismo presentó a Vito, una simpática vizcacha que buscará encarnar el espíritu del torneo y del país.

La elección del personaje no es casual.

La vizcacha es un roedor andino característico de las zonas cordilleranas y pedregosas de Chile, presente tanto en la Cordillera de los Andes como en la Costa.

Según detalló la FIFA, “Vito la Vizcacha lleva el espíritu de Chile al escenario mundial: ¡amigable, vibrante e imparable!”.

Con esta presentación, la FIFA da inicio a la cuenta regresiva de uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario juvenil internacional, donde Chile no solo será sede, sino también el escenario en que se mostrarán las futuras estrellas del fútbol mundial.

Say hello to your new favourite mascot! 🐰🇨🇱

Vito the Vizcacha brings the spirit of Chile to the world stage – friendly, vibrant, and unstoppable!#U20WC | #LegendsInTheMaking

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 23, 2025