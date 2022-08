(TNT Sports) – Las 32 selecciones clasificadas ya están listas para el gran certamen que se disputa cada cuatro años, el Mundial. Para el 21 de noviembre estaba programado la ceremonia inaugural junto con otros cuatro partidos (Qatar vs Ecuador, Senegal vs Países Bajos, Inglaterra vs Irán y Estados Unidos vs Gales).

Sin embargo, la FIFA tomó la decisión de adelantar la apertura junto con el duelo entre cataríes y ecuatrorianos para el 20 del mismo mes. Todo esto con el fin de tener la ceremonia y el puntapié inicial en un mismo día, tal y como se ha hecho desde Alemania 2006.

Lee también: Universidad de Chile manifestó su descontento y emplazó a administración de Azul Azul a “enmendar el rumbo”

A través de un comunicado, la FIFA explicó los motivos: “Gracias a esta modificación, se garantiza la continuidad de una antigua tradición de la Copa Mundial de la FIFA, por la que los anfitriones o los vigentes campeones disputan el primer partido de la competición, que se celebra junto con la ceremonia inaugural”.

“La decisión se ha tomado después de valorar los aspectos operativos y la repercusión que tendría en el torneo, así como tras consultarlo con los principales grupos de interés y el país anfitrión, que han estado de acuerdo”, fue lo mencionado por la máxima entidad del fútbol internacional.

De esta manera, a partir de este jueves 11 de agosto restan 100 días para que comience el mundial. A continuación te dejamos con el calendario actualizado con sus respectivos partidos y llaves finales.

🔥 @Neymarjr, #LeoMessi and @RaheemSterling coming through with one of this summer’s hottest drops. 🔥

Follow the link so you can cop: https://t.co/H9QrwDRydh⏳ #YoursToTake #TheDrop @budfootball pic.twitter.com/AMK8ZQhLxp

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 11, 2022