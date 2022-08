La jornada de este jueves, la Universidad de Chile emitió un comunicado en que se refirió al momento actual del club de fútbol que lleva el mismo nombre, y a la gestión de Azul Azul.

La casa de estudios a través de Carolina Coppo y Andrés Weintraub, sus dos integrantes en el directorio, declaró que desde hace tiempo se encuentran “disconformes con la manera en que se administra y gestiona la concesionaria por parte de sus actuales controladores”.

A su vez, indicaron que los cuestionamientos públicos que han surgido respecto a vínculos con autoridades y representantes de otros clubes y jugadores “ponen en cuestión la transparencia y probidad, valores que no condicen con los valores y principios que inspiran el actuar de Universidad de Chile”.

“Exigimos a la administración enmendar el rumbo, dar a conocer el plan estratégico y reconsiderar la forma en que se toman decisiones al interior del Club para así recomponer las confianzas y el debido respeto que debe existir entre los miembros de un club como la U”, emplazaron.

Por otro lado, plantearon que las diferencias, con la administración actual no se reducen “solo a objetivos del fondo de inversión que es propietario, el cual no parece estar comprometido con la historia y tradición de la U, sino que también se extienden a otros aspectos, en particular al proceso de toma de decisiones y la relación y comunicación del Club con la hinchada”.

En esa línea, indicaron que respecto a la toma de decisiones han solicitado en diversas ocasiones “mayor discusión en el directorio, así como votación respecto a diferentes temas relacionados con la operación y la gestión deportiva”.

“La toma de resoluciones por parte de una sola persona o cúpula que no formula propuestas alternativas, no discute y en consecuencia no reflexiona, conduce muchas veces a decisiones erradas. Lo anterior se demuestra en una mala gestión cuyos resultados están a la vista”, enfatizaron.

Por último, los directores sostuvieron en la misiva que esa falta de acuerdos se ha manifestado acciones reiteradas en el tiempo, “tanto al interior del Club, como a través de comentarios y entrevistas en medios de comunicación, llegando incluso a no apoyar la elección de Michael Clark como presidente del directorio y proponiendo una candidatura alternativa”.