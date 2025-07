Fernando González es nombrado embajador de las finales de la Billie Jean King Cup Junior y de la Copa Davis Junior

El extenista Fernando González fue nombrado como embajador de las Finales Junior de la Billie Jean King Cup y las Finales de la Copa Davis Junior, que se celebrarán en

Santiago de Chile en noviembre.

El chileno alcanzó el top 5 del tenis mundial y fue ganador de tres medallas olímpicas: oro en dobles masculinos con Nicolás Massú y bronce en individual masculino en Atenas 2004, además de plata en individual masculino en Beijing 2008.

También llegó a al menos los cuartos de final en cuatro torneos de Grand Slam, entre ellos, una final en el Australia Open 2007 y disputó 23 eliminatorias de Copa Davis entre 1998 y 2011. Terminó su carrera en Copa Davis con 31 victorias y 13 derrotas.

