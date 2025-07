El tirón de orejas de Fernando González a Colo Colo: “No llevo a mi hijo al Monumental porque es peligroso”

El extenista chileno confesó que, a pesar de su amor por Colo Colo, no se atreve a llevar a su hijo al estadio debido a los problemas de seguridad.

Fernando González es un reconocido hincha de Colo Colo, y no ha ocultado nunca su identificación con el club. Sin embargo, en una reciente entrevista en el podcast Pelotazo al 10, reveló una gran pena personal: no puede compartir esa pasión con su hijo Félix, de seis años, por temor a exponerlo a hechos de violencia en los estadios.

“No comparto que vayan a delinquir a los estadios. Para mí es importante ir todos los domingos, ir bastante seguido. Hoy me encantaría llevar a mi hijo, pero no lo llevo, ¿cómo voy a llevarlo?”, lamentó el exnúmero 5 del ranking ATP.

González contó que sí ha llevado a su hijo a partidos más seguros, como un encuentro entre la Sub 20 de Chile y Nueva Zelanda, pero que no se atreve a llevarlo al Estadio Monumental. “¿Cómo lo voy a llevar si hay problemas?”, planteó.

El extenista apuntó que no se trata de estigmatizar a todos los hinchas, pero que el riesgo sigue siendo real. “No es toda la barra obviamente, ¿pero correr un riesgo así? Están cometiendo un error gigante. Yo, deportista, de Colo Colo, no llevo a mi hijo al estadio, algo que me encantaría. ¿Por qué? Porque es peligroso”, afirmó.

“Uno va a pasarlo bien a un espectáculo deportivo. A un espectáculo. En otros países vas a ver los partidos con los argentinos o con los de la ‘U’, te molestas, un ‘ja, ja, ja’ y listo, se acabó. Eso avergüenza mucho a las barras, de todo lo que hacen. Ojalá se viera todo esto como una fiesta, como lo es el fútbol”, reflexionó.

Pese a su desilusión por el clima en los estadios, Feña también valoró algunos gestos del club en medio de su aniversario número 100. “Se ha visto empañado el centenario con lo que todos sabemos, pero no se debe rescatar solo lo negativo. Hay que aprender de eso y mejorarlo, pero por ejemplo me encantó que Carlos Caszely fuera la cara del centenario”, señaló.

“Es alguien que va más allá de Colo Colo, mi papá siempre me hablaba de Caszely porque es un ídolo también en la selección. Es un héroe nacional. Lo admiro y le tengo un gran cariño”, concluyó el extenista.

Escucha lo que dijo Fernando González