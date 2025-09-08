Histórico equipo europeo busca fichar a Felipe Loyola con millonaria oferta desde Turquía: Podría irse luego de la fecha FIFA

En medio de un complejo momento personal y profesional, el volante chileno del Rojo se convierte en el foco del reconocido equipo de Estambul, que busca adquirir la totalidad de su pase.

El futuro del futbolista chileno Felipe Loyola podría dar un giro radical luego de que el club turco Galatasaray manifestara un serio interés en ficharlo. Según reportes desde Argentina, el equipo de Estambul estaría preparando una millonaria oferta para adquirir el 100% de su pase, en un momento en que el mediocampista atraviesa una difícil situación en su actual club, Independiente de Avellaneda.

De acuerdo con la información, el reconocido club europeo estaría dispuesto a desembolsar nueve millones de dólares por los derechos federativos del jugador. Este monto no solo beneficiaría a Independiente, sino también a Felipe Loyola y a su club de origen, Huachipato, que aún conserva el 50% de su pase.

Si bien los rumores sobre el interés del Galatasaray han circulado en prestigiosos medios internacionales, en Independiente mantienen la cautela y aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna oferta formal.

Un escape a un ambiente hostil

La posible transferencia llega en un momento clave para el jugador. Tras la dolorosa eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana, Loyola ha enfrentado un ambiente hostil que incluso lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram luego de recibir una gran cantidad de mensajes de odio tanto de hinchas argentinos como chilenos.

A este complejo escenario se suma una lesión en el hombro sufrida en la última jornada de liga. El futbolista se encuentra actualmente concentrado con la selección chilena, un espacio que le ha permitido alejarse temporalmente de la turbulenta situación vivida en el fútbol argentino.

Aunque el futuro de Loyola se mantiene en suspenso, el interés de un club de la envergadura del Galatasaray podría significar un cambio de rumbo crucial en su carrera profesional, ofreciéndole la oportunidad de relanzar su trayectoria en el fútbol europeo.