Felipe Loyola: la historia del chileno que enamoró a Independiente tras crecer con Fernández Vial y reinventarse como defensa en Huachipato

El volante de 24 años dejó atrás el rechazo inicial en Colo Colo, se consolidó en Fernández Vial y se transformó en figura en Huachipato antes de convertirse en ídolo del Rojo argentino.

Felipe Loyola vive días de gloria en Avellaneda. Con apenas 24 años, se ganó un lugar especial en el corazón de la hinchada de Independiente, equipo argentino al que llegó en agosto de 2024 proveniente de Huachipato.

Su rendimiento no dejó dudas desde su debut, sumando minutos en cada partido disputado hasta hoy.

El pasado 29 de marzo fue ovacionado en el estadio Libertadores de América tras anotar dos goles en el triunfo ante Godoy Cruz (4-0), que lo transformó en una figura clave del club.

¡Loyolalocura! 👹💥 En 18 minutos Felipe Loyola anotó un doblete en el triunfo parcial de Independiente sobre Godoy Cruz. El “Vikingo” ratifica su gran momento en el Rojo esta vez con dos golazos desde fuera del área. pic.twitter.com/J271uVqYoj — Octava Pasión (@octavapasion) March 29, 2025

Su historia, sin embargo, comenzó muy lejos de los aplausos internacionales.

El inicio de Felipe Loyola

Loyola se formó en las inferiores de Colo Colo, donde destacó en las categorías juveniles, aunque nunca debutó con el primer equipo.

Una lesión grave en su último año como juvenil y la falta de oportunidades lo obligaron, a sus cortos 19 años, a buscar nuevos horizontes.

Colo Colo “no me tomó en cuenta y casi me regaló”

“En Colo Colo no me tomaron en cuenta, no me quisieron hacer contrato y casi que me regalaron a Fernández Vial. Hubo que remarla y salir en búsqueda de ir creciendo, volver a un equipo de Primera y torcerle la mano al destino”, recordó Loyola en entrevista con el Diario de Concepción.

En 2020 fichó por Arturo Fernández Vial, entonces en Segunda División Profesional. Allí obtuvo los minutos y la confianza que necesitaba, siendo clave en el ascenso a Primera B.

Pese a continuar destacando en la categoría de plata, el equipo descendió después de dos temporadas difíciles, marcadas por una fractura en la espalda que frenó temporalmente su carrera.

#SegundaDivisión 🏆 Oficial: Felipe Loyola se suma a Fernández Vial, a préstamo desde Colo Colo ⚽ El joven jugador se desempeña como volante y central, y viene de ser campeón con la sub 19 alba ✅ pic.twitter.com/1nRVR9lMCP — Octava Pasión (@octavapasion) January 21, 2020

“Estos tres años fueron hermosos, Vial siempre estará en mi corazón. Aquí aprendí a madurar y crecer como futbolista“, expresó Loyola al despedirse del club en 2023.

Salto a Huachipato y un complicado desafío

En febrero de 2023, con 22 años, dio el salto definitivo a Primera División con Huachipato, bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, quien tomó la decisión estratégica de convertirlo en lateral derecho.

Loyola, acostumbrado a jugar como mediocampista central e incluso enganche, aceptó el desafío con determinación.

Su primer semestre como lateral derecho resultó excepcional. Marcó cuatro goles en 16 partidos y fue pieza fundamental en el histórico título nacional obtenido por el club acerero.

Un destacado rendimiento en la Copa Libertadores, con Soteldo “en el bolsillo”

En la Copa Libertadores 2024 vivió otro momento consagratorio al anotar un golazo de volea en la victoria por 2-0 frente a Gremio en Porto Alegre, duelo en el que además anuló a la figura venezolana Yeferson Soteldo.

🔥🇨🇱 ¡De volea! La definición de Felipe Loyola para abrir el marcador para @Huachipato ante #Gremio en Brasil. 🏆 Fecha 2 – Grupo C – CONMEBOL #Libertadores#GloriaEterna pic.twitter.com/MKtrYcLOna — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 10, 2024

“Hay que adaptarse”

“Ni yo esperaba jugar de lateral derecho, pero el fútbol es así, te pone desafíos y uno debe adaptarse“, reconoció Loyola a TNT Sports.

Javier Sanguinetti, técnico sucesor de Álvarez en Huachipato, destacó especialmente su capacidad defensiva y ofensiva en partidos internacionales.

Su destacado rendimiento lo llevó a la selección chilena adulta. Eduardo Berizzo lo convocó en octubre de 2023 para enfrentar las eliminatorias mundialistas, debutando como titular ante Venezuela.

Pese a un debut complicado ante el mismo Soteldo, Loyola mostró resiliencia y evolución en su juego internacional.

Otro salto, ahora al “Diablo Rojo” de Avellaneda

En agosto de 2024, Independiente de Avellaneda pagó dos millones de dólares por el 70% de su pase.

Su adaptación al fútbol argentino fue inmediata, se consolidó rápidamente como titular indiscutido gracias a su entrega, versatilidad y goles decisivos.

“Felipe representa exactamente lo que buscamos en Independiente: entrega, humildad y jerarquía dentro del campo“, aseguró Julio Vaccari, técnico del Rojo, luego de su destacada actuación ante Godoy Cruz.

Hoy, consolidado en Independiente y con la mira puesta en Europa, Felipe Loyola sigue escribiendo una inspiradora historia de superación que prueba cómo los obstáculos iniciales pueden transformarse en el punto de partida para una carrera llena de éxitos.