Muere joven futbolista formado en Cobreloa: Club entregó sus condolencias

La muerte del exjugador, vinculado al fútbol amateur de Calama, generó pesar en el norte y un mensaje oficial del club loíno.

Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Erick Fabián, exjugador formado en las divisiones inferiores de Cobreloa, hecho que provocó pesar en Calama y en el entorno del club del norte del país.

Fabián fue parte del fútbol joven de los “Zorros del Desierto”, etapa en la que destacó a nivel formativo y donde fue dirigido por César Bravo, actual entrenador del primer equipo loíno.

Su paso por el fútbol joven de Cobreloa

En esa generación, según lo reportado, compartió camarín con futbolistas que luego tuvieron proyección en el profesionalismo, como Hugo Araya y Jorge Espejo.

Tras su etapa en Cobreloa, continuó ligado al deporte en el fútbol amateur, con pasos por distintos equipos de Calama y la zona, según la información publicada.

En la actualidad militaba en el Club Lucero del Norte y compatibilizaba su actividad deportiva con trabajo en el rubro de la minería. Además, era padre de dos hijos, de acuerdo con PITV Calama.

A través de sus canales oficiales, Cobreloa lamentó públicamente el fallecimiento del exjugador y envió condolencias a su entorno más cercano.