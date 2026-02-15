Fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, enlutando la antesala de Colo Colo contra Unión La Calera

El abogado y miembro del directorio de la concesionaria desde 2019 murió este domingo, según confirmaron fuentes del bloque Vial/Ruiz-Tagle. Las causas del deceso aún se desconocen.

Una lamentable noticia enluta al entorno de Colo Colo en la antesala del duelo ante Unión La Calera. Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, falleció este domingo, según confirmaron a ADN Deportes dos integrantes de su bloque (Vial/Ruiz-Tagle).

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido confirmadas.

Trayectoria y controversias

Cortés, abogado de la Universidad Católica y socio del estudio Cortés y Rodríguez, integró el directorio de la concesionaria desde 2019.

Reconocido por su especialización en litigios penales económicos, participó en casos emblemáticos como Inverlink, Caso Coimas y Caso Penta.

Según reportó Radio ADN, en marzo de 2025, protagonizó un tenso episodio con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo acusó de agredirlo durante una reunión, hecho que derivó en constatación de lesiones. Su partida enlutece al fútbol chileno.