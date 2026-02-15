Deportes colo colo

Fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, enlutando la antesala de Colo Colo contra Unión La Calera

Por CNN Chile

15.02.2026 / 15:47

{alt}

El abogado y miembro del directorio de la concesionaria desde 2019 murió este domingo, según confirmaron fuentes del bloque Vial/Ruiz-Tagle. Las causas del deceso aún se desconocen.

Una lamentable noticia enluta al entorno de Colo Colo en la antesala del duelo ante Unión La Calera. Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, falleció este domingo, según confirmaron a ADN Deportes dos integrantes de su bloque (Vial/Ruiz-Tagle).

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido confirmadas.

Trayectoria y controversias

Cortés, abogado de la Universidad Católica y socio del estudio Cortés y Rodríguez, integró el directorio de la concesionaria desde 2019.

Reconocido por su especialización en litigios penales económicos, participó en casos emblemáticos como Inverlink, Caso Coimas y Caso Penta.

Según reportó Radio ADN, en marzo de 2025, protagonizó un tenso episodio con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo acusó de agredirlo durante una reunión, hecho que derivó en constatación de lesiones. Su partida enlutece al fútbol chileno.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

Servicios Tras vacaciones de verano: ¿Cuándo es el próximo feriado?
Cordero y Steinert se reunirán este lunes para iniciar transición de mando del Ministerio de Seguridad Pública
Fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, enlutando la antesala de Colo Colo contra Unión La Calera
Muere Hideki Sato, el "padre del hardware" de Sega y creador de sus consolas legendarias
Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania por primera vez desde 1967
Trump anuncia más de US$5.000 millones de su Junta de Paz para reconstruir Gaza