La Copa Libertadores, camisetas históricas y juegos: Así será la Expo Colo Colo en invierno

El club albo realizará una experiencia interactiva en la cancha de Arellano durante las vacaciones, con trofeos históricos, espacios dedicados a ídolos, juegos y actividades para toda la familia. Los valores de las entradas parten desde $5.000.

Colo Colo anunció la realización de la Expo Colo Colo, una experiencia interactiva que se desarrollará en el Estadio Monumental durante las próximas Vacaciones de Invierno.

Según informó la institución, la actividad se llevará a cabo en la cancha de Arellano, donde los asistentes podrán recorrer distintos espacios temáticos dedicados al Eterno Campeón, en un formato que combinará tradición, entretención y tecnología.

La propuesta contempla la exhibición de la Copa Libertadores y otros trofeos emblemáticos del club, además de camisetas históricas, murales y sectores especiales dedicados a ídolos que marcaron distintas épocas de Colo Colo.

Junto con eso, el evento incluirá juegos deportivos, actividades interactivas para toda la familia, una zona gamer, programas transmitidos desde el estadio, la tienda oficial y diversos stands con sorpresas para los asistentes.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sostuvo que la expo busca abrir el estadio como un punto de encuentro para la familia alba. “Esta Expo es una invitación a vivir Colo Colo desde adentro: su historia, su pasión y su gente, todo en una experiencia única para la familia colocolina”, afirmó.

La dirigencia adelantó que próximamente se informarán las fechas, horarios y el inicio de la venta de entradas. Eso sí, ya se anunció que los boletos tendrán valores que irán entre los $5.000 y $8.000.