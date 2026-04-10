Esto es lo que debe pasar para que Chile Sub 17 clasifique al Mundial en la última jornada

El equipo de Ariel Leporati llega a la fecha final del Grupo A con opciones de avanzar a Qatar 2026.

Chile Sub 17 llega con opciones concretas de clasificar al Mundial de Qatar 2026 en la última fecha del Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay.

El triunfo sobre el local dejó a la selección de Ariel Leporati con vida antes del cierre de la fase grupal, en un escenario donde todavía puede avanzar de manera directa o seguir en carrera por la vía del repechaje.

¿Qué necesita La Roja sub 17 para clasificar al mundial?

La cuenta más favorable para la Roja es clara: debe ganarle a Ecuador. Si suma los tres puntos, Chile llegará a siete unidades y mantendrá opciones de terminar entre los dos primeros del grupo, lo que entrega clasificación directa al Mundial.

Para que eso ocurra sin depender de criterios más complejos, además necesita que Colombia no derrote a Paraguay en la otra definición de la zona.

Si Chile vence a Ecuador y Colombia también gana su partido, se producirá un empate en puntos entre tres selecciones.

En ese caso, la clasificación se resolverá con los criterios de desempate establecidos por el reglamento del torneo, que consideran el enfrentamiento entre los equipos igualados, los puntos obtenidos en esos duelos, la diferencia de gol, los goles convertidos y otros registros disciplinarios.

¿Y si La Roja pierde?

En cambio, si la Roja empata o pierde ante Ecuador, no quedará fuera automáticamente del Mundial. El formato del Sudamericano Sub 17 entrega siete cupos para Qatar 2026: los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa y los equipos que terminen terceros y cuartos siguen compitiendo en cruces por los otros boletos.

Eso significa que, aun sin meterse entre los dos primeros del Grupo A, Chile puede clasificar si termina tercero o cuarto y luego gana su llave de playoff ante un rival del otro grupo. Incluso si pierde ese primer cruce, todavía tendría una última oportunidad en el partido por el séptimo cupo.

Así, el panorama más simple para el equipo de Leporati sigue siendo uno solo: ganarle a Ecuador. Ese resultado lo deja, como mínimo, bien posicionado para pelear el paso al Mundial y evita que llegue a la fase decisiva con el margen completamente reducido.