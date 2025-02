“Es una pena…”: Zizou Bergs rompe el silencio tras agresión a Cristian Garin en Copa Davis

Zizou Bergs (60°) rompió el silencio tras la agresión contra Cristian Garin (132°) en el marco de la Qualifiers de la Copa Davis 2025.

Bergs logró romper el saque de Garín en el undécimo juego del tercer set y, eufórico, corrió a su banco antes de sacar para intentar ganar.

En el intercambio de lado, chocó con su hombro en el rostro de Garín, quien cayó al suelo, quedándose largos momentos tendido debido al dolor.

El chileno, que consideraba que el acto era una agresión, pidió la descalificación del belga luego de ser atendido por los médicos del torneo.

Con el marcador 6-3, 4-6 y 6-5 para Bergs y antes de servir para ganar el cuarto duelo de la eliminatoria, el chileno se negó a reanudar el partido.

Por ello, fue penalizado por el árbitro Carlos Ramos, pero al insistir en su actitud, fue descalificado y se otorgó el triunfo a Bélgica por 6-3, 4-6 y 7-5.

Tras el encuentro, el belga explicó la situación desde su punto de vista: “en mi entusiasmo le golpeé con el codo. No me correspondía a mí decidir qué debía suceder a continuación”.

“Intenté concentrarme en mi propio juego para ganar el último partido (…). Es una pena que haya tenido que terminar así, espero que todos puedan ver que fue un accidente”, agregó.

Keon Bergs, padre del tenista, se refirió a la situación en redes sociales. “No fue la manera en que queríamos terminar la eliminatoria. No hubo ningún incidente intencional, pero Chile buscaba la descalificación de Zizou, que recibió una advertencia por falta de deportividad”.

“Es muy triste recibir ya más de 10.000 reacciones enojadas e irrespetuosas del pueblo chileno. Esto duele mucho sabiendo cómo es Zizou como persona. Él nunca lastimaría a un oponente intencionalmente. Zizou, sigue así, eres un gran deportista”, agregó en X (ex Twitter).

Not the Way we wanted to end the tie. There has been no intentional incident but Chili was looking for disqualification of ZIZOU. ZIZOU got a warning for sportmanship fault.

Very sad to get now already more than 10,000 angry and disrespectful reactions of the Chilian people.…

— Koen Bergs (@KoenBergs) February 2, 2025