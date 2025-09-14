Brayan Cortés comete grosero error en el 2-2 de Peñarol ante Liverpool por el Clausura uruguayo

El arquero chileno no controló un balón previo al 1-1 de Lucas Acosta. Peñarol igualó 2-2 como visita y mantuvo el liderato del Clausura con 16 puntos.

Brayan Cortés fue titular en Peñarol en el empate 2-2 frente a Liverpool, por la séptima fecha del Clausura uruguayo, disputada el sábado 13 de septiembre.

El visitante se puso en ventaja a los 15’ con gol de Javier Méndez. Cuatro minutos después, el local igualó 1-1 mediante Lucas Acosta, tras una pelota que el portero chileno no logró asegurar. A los 35’, Abel Hernández dio vuelta el marcador para Liverpool (2-1).

En el segundo tiempo, Maximiliano Olivera estableció el 2-2 a los 71’, resultado que dejó a los aurinegros en la parte alta de la tabla. Con la igualdad, Peñarol quedó líder del torneo con 16 unidades.