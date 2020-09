“Con la 19 de Pablo Hernández. Estoy con indumentaria lista para ver el partido. ¡Vamos Leeds! ¡Vamos Bielsa!”.

Mediodía del sábado 13 de septiembre y este era uno de los tantos mensajes que se podía leer en Twitter en alusión al debut del equipo del ex técnico de La Roja en la Premier League. A más de 11 mil kilómetros, #Leeds era uno de los conceptos más mencionado ese día en la red social.

Tamara Candia, la autora del mencionado mensaje, no se pierde los partidos de Bielsa. Desde Villa Alemana siguió la campaña del rosarino en la Championship y ahora, con más razón, en la serie de honor inglesa. Da lo mismo si es un fin de semana a las 7 de la mañana, ella se levanta y ve el partido. Aunque tenga que colgarse de algún streaming de dudosa procedencia en Internet.

“Sigo a Marcelo Bielsa desde que llegó a la selección chilena. Desde ese momento empecé a conocer su historia y acompañarlo en cada equipo que ha estado. Al ver todo lo que hace, es imposible no empaparse con lo que genera, que sin duda traspasa las fronteras de la cancha. Para mí, Bielsa es más que 90 minutos, es una persona que te enseña a mirar la vida con otros ojos”, cuenta.

Tamara es una de las hinchas que la periodista argentina Andrea D’Emilio definió como Los locos del Loco en un libro que publicó a fines del año pasado. Ahí cuenta diferentes historias de fanáticos del que, según define, es el “único entrenador de mundo con hinchada propia”.

Un fanático de Newell’s Old Boys que se escapó del hospital, previo a ser operado, para asistir a la ceremonia donde se rebautizó el estadio del equipo con el nombre del rosarino. Una mujer que siguió en Chile cada una de las charlas de liderazgo que el ex seleccionador dio para juntar fondos para la remodelación de Juan Pinto Durán. O un hincha del Leeds que tenía depresión y que se terminó tatuando al Loco en agradecimiento.

“Este chico me decía que él se tatuó una caricatura de Bielsa en modo espía porque le había devuelto la alegría. Cada vez que veía el tatuaje se acordaba lo que significaba para él”. Estas son algunas de las historias que trae el libro.

Lee también: Vivir Quintana por “Canción sin miedo”: “Yo digo que ya no es mía, que es de todas las compañeras que no están”

“La idea surgió hace unos cinco años. Tenía que buscar una nueva idea, porque sentía que habían sido abordadas una serie de cuestiones. La parte táctica, biografías, campañas, el liderazgo. Entonces me di cuenta que él es alguien particular en el mundo del fútbol por todo lo que genera. Hay un montón de entrenadores que tienen seguidores, pero los que siguen a Bielsa son una hinchada. Trasciende países, el juego que propone, porque es una persona de convicciones, tanto en la vida como en el juego y no las negocia. Ahí nace la idea de escribir sobre sus fanáticos”, explica D’Emilio.

El libro se publicó en noviembre y fue lanzado oficialmente en diciembre. En marzo lo presentó en Bilbao, una ciudad donde Bielsa dejó su sello al mando del Athletic Club. Pendiente, eso sí, quedó promocionarlo en Chile. “Algún día, tal vez cuando pase todo”, señala la periodista.

–¿Cómo te explicas esta afinidad de los chilenos con Bielsa?

–Lo que comentan los chilenos y chilenas que hablé es que su paso fue un antes y después para el futbol chileno. Por todo lo que significó, porque lo dejaron trabajar en lo que propuso y se cargó al hombro la remodelación de Juan Pinto Durán. En Chile vieron pasar muchos futbolistas valiosos que no se pudieron aprovechar. Me parece que les cambió la mentalidad. Hizo una eliminatoria formidable, le ganó a rivales como Argentina y los llevó a un Mundial después de un montón de tiempo.

Aunque eso no es todo. La autora señala que tan importante como lo que hizo en la cancha, es lo que pasó fuera de ella. “Creo que también se generó el impacto que pasa en todos los lugares que va Bielsa. Que él se sintió uno más y a ustedes les pareció bastante cercano verlo comprando alrededor de donde vivía. Que se acercó en los momentos que la sociedad chilena se vio afectada, como el terremoto del 2010. Se encontraron con una persona que se interesaba con otras cuestiones que tenían que ver con lo social que atañe a los chilenos”, dice.

Lee también: El éxito de “Tengo Miedo Torero” revela las nuevas posibilidades del cine local

–En tu investigación tuviste la posibilidad de conversar con mujeres que seguían a Bielsa. Por ahí vi una publicación de una tuitera llamada Rayen (@Rayensisima) que “cambió” el título de tu libro por “Las Locas de Bielsa”. ¿Qué te pareció eso?

–La actitud de ella me encantó. Pero por una cuestión editorial no podía usar lenguaje inclusivo. Pasa que siempre las mujeres estamos ocupando espacios, pero parece que no estamos. En algunos lugares tienden a invisibilizarnos y más en cuestiones asociadas a los hombres, como el fútbol y en este caso, el mundo Bielsa. Como hasta ese momento no tenía contacto con mujeres que siguieran a Bielsa, que fueran hinchas de él, me empecé a preguntar cuántas personas estarían en la misma situación que yo, levantándose temprano para ver un partido del ascenso inglés. En Chile me costó encontrar, encontré más después, una vez publicado el libro, como Rayen. Sabía que había mujeres, pero sabía que había que encontrarlas. Un amigo me preguntó si estaba forzando esto, pero mi respuesta fue que siempre hay mujeres, solo que están invisibilizadas. Había que contar esas historias. Yo no quería escribir un libro que la voz sea solo de hombres.

–¿Tuviste la posibilidad de contactar a Bielsa, antes o después del libro?

–Le escribí una carta una vez, porque quería comentarle la idea del libro. Me respondió, pero cordialmente no con lo que yo proponía. Después cuando viajé a Leeds le hice llegar el libro, pero tengo entendido que él no lee ni ve lo que se escribe o los documentales que se hacen de él.

Ficha técnica

Nombre: Los Locos de Loco

Autora: Andrea D´Emilio

Editorial: Librofútbol.com

Formato: 19×12

Nº de Páginas: 226

Precio: $23.230 (Buscalibre)