Hace un año el panorama en los cines locales era de festejo y celebración ante cada estreno de la última cinta popular. Largas filas de expectantes asistentes, fanáticos que hacían cosplay y varias películas vistas una y otra vez.

Y si bien en 2019 la asistencia a las salas de cine aumentó en un 8%, hoy la pandemia del coronavirus ha significado que esta gran industria paralice.

“Éramos felices y no lo sabíamos”, ha sido el lamento de varios frente a la imposibilidad de ir al cine. Pero ante el confinamiento obligado, hay espacios que han sido tomados por actores culturales que estaban relegados a un segundo plano y hoy son un éxito.

Tengo Miedo Torero, película basada en la novela de Pedro Lemebel, tuvo su preestreno este fin de semana y vendió más de 50 mil entradas virtuales.

Rodrigo Sepúlveda, director de la película, aseguró que este “fue un éxito que no esperábamos que fuera de este modo”. “Es primera vez que se estrenaba en Chile de esta manera una película así que todo ha sido nuevo“, agregó el director.

El actor Alfredo Castro, quien interpreta a “La Loca del Frente”, agradeció la obra de Lemebel y que hoy “su nombre esté en primera línea”. Anteriormente, Castro aseguró estar emocionado con la recepción que tuvo la cinta nacional, además de agradecer los mensajes de quienes pudieron disfrutar del preestreno.

La producción calcula en 100 mil las personas que vieron este fin semana la película, el doble a lo que convocó Mi amigo Alexis en el mismo tiempo y casi el triple de las personas que vieron Una mujer fantástica antes de su nominación al Oscar.

“La gente pensó en tengo miedo torero en términos de ‘no me la puedo perder'”, asegura el crítico de cine Christian Ramírez. “Es algo similar a lo que ocurrió antiguamente con Machuca. No es que el cine chileno de ahora en adelante vaya a funcionar en términos de estrenos simultáneos en streming y sala, o sólo streaming”.

Mientras en Chile aún no hay fecha cierta sobre la reapertura de las grandes salas de cine, en China estos abrieron a finales de agosto con el estreno de The Eight Hundred. En el mundo, Tenet de Christopher Nolan ha tenido cifras de convocatoria que han duplicado lo estimado.

Disney, por ejemplo, decidió aterrizar la nueva versión de Mulan directamente a su plataforma de streaming, como una forma de ponerse al día con su calendario de estrenos. Aunque todo indica que la llegada de las megas producciones no será hasta que los cines masivos reabran a toda su capacidad.

De momento, en Chile seguiremos disfrutando del cine local, que vuelve a ser masivo.

