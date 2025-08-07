Universidad de Chile pone fecha a la venta de entradas para duelo ante Independiente por Copa Sudamericana

La U recibirá al conjunto argentino el miércoles 13 de agosto por los octavos de final del torneo continental. Este jueves comenzó la venta para hinchas visitantes y se anunciaron fechas para abonados y público general.

Universidad de Chile confirmó el inicio del proceso de venta de entradas para el partido frente a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, que se disputará el miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Según informó el club en sus redes sociales, la venta de entradas comenzó este jueves 7 de agosto a las 11:00 horas para el público visitante. La preventa para abonados y usuarios de los planes “Conexión Bullanguera Plus 2025” y “Conexión Internacional 8vos de Final” iniciará el sábado 9 a las 19:00 horas.

En tanto, la venta general estará disponible desde el domingo 10 de agosto a las 11:00 horas, a través de PuntoTicket.

El enfrentamiento marca el retorno de los azules a instancias decisivas del torneo continental, luego de eliminar a Bragantino en una serie que terminó con triunfo por penales en Brasil.

El club cerró el anuncio con un llamado a llenar el recinto de Ñuñoa: “¡Nos vemos en el Nacional!”

