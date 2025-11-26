Deportes fútbol formativo

La emotiva arenga del capitán sub12 de Palestino tras eliminar a Colo Colo y avanzar a la final del Campeonato Infantil

Por Michel Nahas Miranda

26.11.2025 / 15:13

El registro finalizó con el grito que desató la euforia del equipo: “¡Dale Palestino, Palestino!”.

Una inspiradora arenga del jugador Benjamín Hernández, capitán de la Sub 12 de Palestino, se volvió viral luego del triunfo del cuadro árabe frente a Colo Colo en una definición a penales tras un intenso 1-1. El club compartió el registro y destacó el liderazgo del joven futbolista.

Palestino celebró su paso a la final del Campeonato Infantil con un mensaje que generó gran apoyo en redes sociales. En el video, Hernández reunió a sus compañeros y entregó palabras que rápidamente captaron atención.

“Primero que todo, quiero decirles que yo hoy a mi casa voy a irme contento, porque es todo fruto de todo lo que puse en el año. Vámonos felices a nuestra casa, los que fallaron en el penal (…) ¡Vamos muchachos!”, expresó el capitán.

Luego reforzó el ánimo del plantel con un mensaje directo sobre lo que viene. “La final la vamos a ganar. Y todos tranquilos, que todos vamos a celebrar y nos vamos a llevar una copa para casa el fin de semana”.

El club enfrentará la final este fin de semana en el recinto de Quilín en horario por confirmar, con la confianza renovada y el respaldo de una de las escenas juveniles más comentadas del torneo.  Tendrán que medirse contra la Sub 12 de la Universidad San Sebastián, que dejó en el camino a Magallanes y Cobresal.

