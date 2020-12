(Agencia Uno) – La arquera chilena Christiane Endler, de los registros del París Saint-Germain fracés, fue elegida este jueves como la mejor guardameta del año en el equipo ideal FIFA/FIFPro.

Pese a no ganar el premio ‘The Best’ de la FIFA, que quedó en manos de la francesa Sara Bouhaddi (Olympique de Lyon), la capitana de la ‘Roja’ recibió el reconocimiento de sus colegas. El once ideal del año es concedido en base a la votación de jugadoras y entrenadores del fútbol femenino en todo el mundo.

Endler, elegida recientemente la mejor portera del orbe por el medio inglés The Guardian, superó en esta votación a Bouhaddi y se quedó como la mejor bajo los tres palos del World XI FIFA/FiFPro.

La nacional viene de sumar una campaña destacada en el pórtico del París Saint-Germain, semifinalista de la pasada Champions League y líder del presente torneo francés, y lidera a la ‘Roja’ para lo que será el repechaje por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El resto del equipo ideal lo conforman Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (O. Lyon), Millei Bright (Chelsea); Delphine Cascarino (O. Lyon), Barbara Bonansea (Juventus), Veronica Boquete (AC Milan), Megan Rapinoe (Reign FC); Pernille Harder (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal) y Tobin Heath (Manchester United).