El último episodio de la rivalidad “Sincaraz”: Alcaraz y Sinner se vuelven a encontrar en Turín

Entre los dos ya suman 10 majors –seis para Alcaraz; cuatro para Sinner– dejando al resto del circuito tambaleándose por un margen considerable.

(CNN) — ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible?

Ambos son igualmente poderosos, considerados indestructibles, y cuando se encuentran, las leyes de la física se llevan al límite.

Desde hace dos años, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son las figuras dominantes del tenis, redefiniendo los límites del juego, repartiéndose los Grand Slams y reescribiendo los libros de récords.

Resulta apropiado entonces que, en un año de márgenes ajustados, encuentros emocionantes y un atletismo impresionante, la apasionante narrativa de “Sincaraz” se reduzca a un capítulo final.

¿El escenario? Turín. ¿El torneo? Las Nitto ATP Finals. ¿El premio? Ser coronado número uno del mundo a final de año.

No podría haber nada más importante en juego.

Alcaraz y Sinner: Dúo dominante

Al igual que en 2024, el dúo aparentemente inseparable ha arrasado con los cuatro títulos de Grand Slam en 2025, y cada encuentro ha resultado más apasionante que el anterior.

Después de que Sinner defendiera su título del Abierto de Australia en enero —su último torneo antes de cumplir una suspensión por dar positivo en dos controles antidopaje—, lo que siguió fue una trilogía de finales de proporciones épicas.

En un Roland Garros para la historia, Alcaraz se alzó con la victoria; un mes después, el italiano demostró una notable capacidad de recuperación para recuperarse y conquistar su primer título de Wimbledon, antes de que el español ofreciera una exhibición impresionante para conseguir su segundo US Open.

Diez majors entre ellos hasta ahora –seis para Alcaraz; cuatro para Sinner– dejando al resto del circuito tambaleándose por un margen considerable.

Con tan solo 22 y 24 años respectivamente, y lo que es aún más preocupante, con margen de mejora, la rivalidad está destinada a perdurar. Pero, ¿es así como lo ven ellos?

“Creo que la palabra rivalidad adquiere un significado profesional en el ámbito del tenis”, dijo Alcaraz a CNN Sports.

“En la cancha intentamos encontrar las debilidades del otro, pero cuando nos damos la mano y salimos de ella, somos totalmente diferentes”.

“A veces nos olvidábamos de la rivalidad que surgía en la gira y nos convertíamos en personas, y eso es lo que significa la palabra rivalidad”.

“Lo veo más a él que a mi madre”: Alcaraz sobre Sinner

Esa humildad, respeto y admiración mutua dentro y fuera de la cancha ha estado siempre presente desde su primer encuentro cuando eran adolescentes en el debut profesional de Alcaraz en 2019.

Si bien sus enfrentamientos en la cancha, caracterizados por intercambios impresionantes y golpes contundentes, han mantenido al público al borde de sus asientos, fuera de la cancha su amistad cada vez mayor ha cautivado igualmente a los fanáticos de todo el mundo.

La pareja saltó a la pista para una sesión de entrenamiento la semana pasada antes del cuadro principal, que atrajo a miles de espectadores a la retransmisión en directo del torneo.

Poco después, publicó una selfie tras el entrenamiento, que generó mucha atención en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

“Cuando entrenas juntos, cuando nos vemos en los vestuarios, es natural que nos conozcamos cada vez mejor”, dijo Sinner sobre su floreciente amistad.

“Hablas de la familia y de la vida en general, compartiendo también algunas cosas personales. “No creo que haya cambiado. Simplemente, ha mejorado porque nos conocemos mejor”.

“Dije en verano que lo veo más a él que a mi madre, de hecho… Nunca me canso de verlo”, bromeó Alcaraz.

Carrera hacia la cima

Al menos durante esta semana, esa amistad tendrá que quedar en segundo plano, ya que ambos compiten por el título de final de temporada y el honor de terminar 2025 como el jugador mejor clasificado del circuito.

Sinner puede haberse llevado el derecho a presumir el año pasado –reclamando ambos en un sensacional 2024–, pero esta vez la ventaja es de Alcaraz.

El español, que terminó el año en lo más alto del ranking en 2022, actualmente mantiene una ligera ventaja sobre su rival en la clasificación.

Sabe que llegar a la final con al menos una victoria en la fase de grupos o ganar todos sus partidos de la fase de grupos le garantizará ese premio por segunda vez.

El español está firmemente encaminado hacia ese objetivo, tras haber derrotado el domingo al australiano Alex de Minaur en su primer partido del torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Alzar el título en Turín les depararía a ambos un conjunto de emociones muy diferentes.

Para Alcaraz, un primer trofeo de las Nitto ATP Finals coronaría el que él considera su mejor año hasta la fecha, habiendo ganado ocho títulos solo esta temporada.

El español inició esa gesta el domingo con una victoria sobre el australiano Alex de Minaur en su enfrentamiento de la fase de grupos.

“No puedo ocultar los resultados. Es mi mejor año hasta ahora, sin duda alguna, en términos de nivel y consistencia”, reconoce.

“He notado un gran crecimiento personal desde el año pasado, he comprendido mejor algunas situaciones, me he dado cuenta de lo que tengo que hacer para conocerme aún mejor y de lo que necesito fuera de la cancha”.

“Creo que es una situación general, tanto dentro como fuera de la cancha, lo que hizo de este año mi mejor año”.

Alcaraz y Sinner: Separados por un pelo

Mientras tanto, Sinner llega a Turín con una racha de victorias espectacular en pistas cubiertas, tras haber derrotado recientemente al canadiense Felix Auger-Aliassime para ganar su primer título del Masters de París.

Si bien su potente y precisa colocación de la pelota y su supremacía en las pistas cubiertas lo convierten en el gran favorito para recuperar sus respectivas coronas, el italiano es consciente de la amenaza que supone su rival más cercano y de la expectativa de volver a brillar ante su público.

“Sin duda existe una motivación extra y cierta presión, por lo que es un privilegio estar en esta posición”, afirmó.

“Es fantástico terminar el año con una victoria y con un trofeo increíble, pero tampoco hay que olvidar cómo transcurrió la temporada y todo lo que ambos hemos hecho durante estos dos años; ha sido, una vez más, un gran año”.

Entonces, ¿dónde, si es que en algún lugar, se obtendrá alguna ventaja? Quizás, el arma secreta podría ser la última declaración audaz de Alcaraz: un elegante corte de pelo en blanco y negro.

Con un aspecto de héroe de cómic capaz de respaldarlo con habilidades sobrehumanas, el cabello del español se encuentra en su tercera encarnación desde que su corte rapado inicial causó revuelo en el US Open.

Desde entonces, ha evolucionado a un rubio platino y ahora luce colores que, como señaló Sinner, se asemejan acertadamente al poderoso equipo de fútbol de Turín, la Juventus.

“Mi equipo está asustado por lo que pasará el año que viene”, dijo el español sonriendo.

“Este año ha sido realmente bueno con los cambios. Si algo funciona, ¿por qué debería cambiarlo?”.