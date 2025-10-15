El tenista italiano Matteo Berrettini confirmó su participación en el Bci Seguros ChileOpen 2026: ¿Cuándo es el torneo?

"Estoy muy feliz de poder vivir toda la energía de los fans chilenos", expresó el tenista.

El tenista Matteo Berrettini (61°) confirmó su participación en el torneo Bci Seguros ChileOpen 2026.

El italiano finalista de Wimbledon en 2021 llegará a Chile como uno de los favoritos del certamen.

“Etoy muy contento de confirmar que voy a jugar por primera vez en Chile, en el Bci Seguros ChileOpen. Estoy muy feliz de poder vivir toda la energía de los fans chilenos, la necesito ¡Nos vemos ahí!”, manifestó Berrettini.

Mientras que Catalina Fillol, directora del Bci Seguros ChileOpen comentó que “para nosotros es un orgullo contar con Matteo Berrettini. Sabemos lo que significa para los fanáticos poder ver en vivo a un jugador de esta categoría, un tenista que ha sido protagonista en grandes escenarios tenísticos. Sin duda, su presencia hará que la experiencia de este torneo sea inolvidable y un verdadero espectáculo para todos los que disfrutan del tenis en Chile”.

Berrettini se suma a una lista de destacados tenistas que han competido en un ATP 250 organizado en Chile, como Casper Ruud, Holger Rune, Francisco Cerúndolo, Alejandro Tabilo, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe y más.

El Bci Seguros ChileOpen 2026 se llevará a cabo entre el 21 de febrero al 1 de marzo en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, incluyendo las rondas de qualy.

El inicio de la venta de los tickets será informado prontamente a través del sistema Ticketmaster.