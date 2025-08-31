El Tano Ortiz, el técnico argentino que buscará imponer un estilo ofensivo y de alta presión en Colo Colo

Tras la salida de Jorge Almirón, el exjugador y entrenador Fernando Ortiz asume la banca alba con un perfil ofensivo, vertical y acostumbrado a trabajar bajo presión en equipos de alto nivel.

Este sábado se confirmó la llegada de Fernando Ortiz, el técnico argentino que llega desde México para reforzar la banca de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón.

Aunque su nombramiento ha sido cuestionado por su falta de títulos como director técnico, Ortiz acumula experiencia en clubes de gran nivel como Monterrey y América, donde desarrolló habilidades para manejar equipos bajo presión.

Ortiz se caracteriza por un estilo ofensivo y vistoso, basado en la presión alta y el juego por bandas.

Aunque ha utilizado distintos sistemas tácticos a lo largo de su carrera —como 4-3-1-2 con Diego Valdés detrás de dos delanteros o 4-2-1-3—, su esquema preferido tiende a ser un 4-3-3, con un mediocampista fijo, dos interiores abiertos y un centrodelantero.

Según un análisis de sus partidos realizado por CNN Chile, el técnico siempre busca proponer juego, mantener la posesión del balón y ejercer presión constante sobre el rival, priorizando la verticalidad y la dinámica ofensiva sobre la defensa pasiva.

Ortiz llega con la misión de imprimir su estilo en el primer equipo de Colo Colo y recuperar la identidad ofensiva que el club busca consolidar en la presente temporada.

Colo Colo se medirá este domingo ante Universidad de Chile, en el marco del superclásico 198.