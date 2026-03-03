Deportes fórmula 1

El regreso de la Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde ver la primera carrera?

Por Miguel Buksdorf

03.03.2026 / 20:41

{alt}

La primera de las 24 carreras que contempla el calendario de la Fórmula 1 se disputará en el circuito de Melbourne Park, en Australia. En la siguiente nota revisa todos los detalles que debes conocer para esta nueva temporada.

Tras casi tres meses de inactividad, esta semana regresa la categoría reina del deporte motor, la Fórmula 1, que aterrizará en Australia para dar inicio a la temporada 2026.

La pista del Melbourne Park será testigo del primer Gran Premio de los 24 que contempla la temporada 2026, siendo el año con más carreras en el calendario.

La temporada 2025 cerró con el fin de la racha de cuatro mundiales seguidos para el holandés Max Verstappen de Red Bull, tras la consagración del británico Lando Norris de McLaren.

Para este año, serán once los equipos participantes con dos pilotos cada uno, siendo estos:

  • McLaren: Lando Norris (1) y Oscar Piastri
  • Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli
  • Red Bull: Max Verstappen (4) e Isack Hadjar
  • Scuderia Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton (7)
  • Williams: Carlos Sainz y Alexander Albon
  • Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad
  • Aston Martin: Fernando Alonso (2) y Lance Stroll
  • Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman
  • Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto
  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
  • Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez

¿Repetirá el título McLaren? ¿Será al fin el año de Ferrari? ¿Podrá Red Bull recuperar la corona? Muchas de esas dudas se despejarán cuando las escuderías salgan a la pista durante la noche del jueves (tarde el viernes en Australia) para la primera sesión de entrenamientos.

Lee también:¿Cómo llegan los equipos de Fórmula 1 a la temporada 2026? Análisis de las 11 escuderías que buscarán la corona

Por su parte, la sesión clasificación se disputará la madrugada sábado y la carrera la madrugada del domingo. Revisa los horarios:

  • Jueves 5 de marzo: Prácticas 1 a las 22:30
  • Viernes 6 de marzo: Prácticas 2 a las 02:00
  • Viernes 6 de marzo: Prácticas 3 a las 22:30
  • Sábado 7 de marzo: Clasificación a las 02:00
  • Domingo 8 de marzo: Carrera a las 01:00

El GP de Australia y toda la temporada de la Fórmula 1 podrán verse a través de Disney+ Premium.

 

